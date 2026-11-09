Gold verteidigt eisern die Marke von 4.000 $. Der kurze Dip vor wenigen Tagen erweist sich als Bärenfalle. Gold kauft man ohnehin antizyklisch.
Die Qualität einer Goldminenaktie wiederum zeigt sich an ihren Reserven, Förderkosten und künftigen Gewinnen. Wer hier genau rechnet, kann Chancen entdecken, die im Aktienkurs noch kaum eingepreist sind. Unser neuer BERNECKER SONDERREPORT verbindet auf 43 Seiten frisches Analystenresearch großer Investmenthäuser, aktuelle Bloomberg-Daten und die eigenen Einschätzungen unserer Redaktion aus jahrzehntelanger Börsenerfahrung.
Sie erhalten ausführliche Analysen zu sieben etablierten, hochprofitablen Goldminern mit hohen Potenzialen - tief recherchiert und darüber hinaus einen spannenden Makro-Überblick auf Gold und die Perspektiven.
Die erste Ausgabe dieses Sonderreportes aus unserem Hause gibt zum Sonderpreis von nur 9,99 EUR anstatt regulär 19,99 EUR. Sie erhalten also einen Rabatt von rund 50 %.
Hier geht es zum Sonderreport: https://boersenkiosk.de/PromoLink/2048
Volker Schulz
Redaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe
Die Qualität einer Goldminenaktie wiederum zeigt sich an ihren Reserven, Förderkosten und künftigen Gewinnen. Wer hier genau rechnet, kann Chancen entdecken, die im Aktienkurs noch kaum eingepreist sind. Unser neuer BERNECKER SONDERREPORT verbindet auf 43 Seiten frisches Analystenresearch großer Investmenthäuser, aktuelle Bloomberg-Daten und die eigenen Einschätzungen unserer Redaktion aus jahrzehntelanger Börsenerfahrung.
Sie erhalten ausführliche Analysen zu sieben etablierten, hochprofitablen Goldminern mit hohen Potenzialen - tief recherchiert und darüber hinaus einen spannenden Makro-Überblick auf Gold und die Perspektiven.
Die erste Ausgabe dieses Sonderreportes aus unserem Hause gibt zum Sonderpreis von nur 9,99 EUR anstatt regulär 19,99 EUR. Sie erhalten also einen Rabatt von rund 50 %.
Hier geht es zum Sonderreport: https://boersenkiosk.de/PromoLink/2048
Volker Schulz
Redaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe
© 2026 Bernecker Börsenbriefe