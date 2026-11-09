Der KI-Boom bekommt politische Grenzen. Nach den US-Zwischenwahlen rückt der Widerstand gegen neue Rechenzentren stärker in den Fokus: Lokale Abstimmungen brachten Bauverbote, Auflagen und Moratorien . Die Börse reagierte heftig: Am Donnerstag verlor der Nasdaq Composite rund 5,5 Prozent. Systematische Verkäufe verstärkten die Bewegung. Steigende Schwankungen können bei volatilitätsgesteuerten Strategien einen Positionsabbau auslösen; fallende Kurse setzen zusätzlich Trendfolger unter Verkaufsdruck. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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