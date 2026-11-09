Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 84 auf 67 Euro gesenkt, die Einstufung aber bei Buy belassen. Analyst Janardan Menon hob gleichzeitig seine Umsatzschätzung für 2027 an. Was bedeutet diese Kombination aus niedrigerem Kursziel und unverändert positivem Urteil für Anleger? Kursziel deutlich gesenkt Jefferies-Analyst Janardan Menon hat seine Einschätzung zu Suss Microtec am Sonntag aktualisiert und das Kursziel um 17 Euro reduziert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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