Wohin mit dem Atommüll? Ein Forschungsprojekt der TU Dresden könnte die mühsame Suche nach einem Endlager hinfällig machen. Rund 27.000 Kubikmeter Atommüll sind in Deutschland durch den jahrzehntelangen Betrieb von Atomkraftwerken angefallen. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) ist auf der Suche nach einem sogenannten Endlager. Nach eigenen Angaben verfolgt die Gesellschaft das Ziel, einen Standort zu ermitteln, der den Abfall für eine Million ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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