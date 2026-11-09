DJ XETRA-SCHLUSS/DAX startet fulminant in die Börsenwoche

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Montag kräftig nach oben gegangen. Für Konjunkturzuversicht und Kauflaune sorgten weiter deutlich sinkende Ölpreise, nachdem US-Präsident Donald Trump angesichts laufender diplomatischer Friedensbemühungen erneute Angriffe auf den Iran als sehr unwahrscheinlich bezeichnet hatte. Brent-Öl war phasenweise mit weniger als 94 Dollar je Barrel so günstig zu haben wie zuletzt Anfang September. Der DAX machte einen Satz um 1,7 Prozent auf 26.267 Punkte.

Stimmungsaufhellend wirkten auch Hoffnungen auf Fortschritte bei den Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine. Zu den kräftigen Kursverlusten bei KI-Aktien in der Vorwoche hieß es unterdessen, diese seien auch als eine Marktbereinigung nach sehr hoch geschossenen Erwartungen zu sehen. Nach ersten Gegenbewegungen am Freitag griffen Schnäppchenjäger bei vielen KI-Aktien zum Wochenstart weiter zu.

Konjunkturseitig kam Rückenwind vom Konjunkturindex Sentix in Deutschland. Er verbesserte sich im Oktober etwas. Die deutsche Wirtschaft zeige erste Stabilisierungstendenzen, ohne bislang den entscheidenden Befreiungsschlag zu schaffen, erläuterten die Sentix-Experten. Zusätzliche Unterstützung lieferten dem DAX mit vielen exportorientierten Unternehmen überraschend starke deutsche Exporte. Sie stiegen im September um 2 Prozent, wohingegen Ökonomen nur mit einem halben Prozent gerechnet hatten.

Unter den jüngst schwer gebeutelten Aktien mit KI-Bezug erholten sich im DAX Infineon um weitere 6,3 und Siemens Energy um 5,1 Prozent. Im MDAX stiegen Aixtron um 4,4 und Siltronic um 4,5 Prozent.

Zu den größeren Gewinnern des Tages gehörten auch Rüstungsaktien. Marktteilnehmer sprachen auch hier von einer Erholung nach den Kursverlusten der Vorwoche, als Rüstungsaktien ähnlich wie KI-Aktien als Verlierer des US-Wahlausgangs gesehen worden und unter Druck geraten seien. Bei Rheinmetall überlagerte die Erholung sogar eine Abstufung auf "Neutral" durch die Bank of America. Der Kurs stieg um rund 4 Prozent. TKMS, Renk und Hensoldt verteuerten sich um bis zu 6,9 Prozent.

Im SDAX zogen Deutz um 6,6 Prozent an, angetrieben von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Die Analysten sehen Deutz als erstklassigen Titel aus dem Verteidigungssektor und heben zudem einen Fahrzeugauftrag aus den Niederlanden als Wachstumstreiber hervor.

Hochtief, die am Freitag mit Übernahmegerüchten kräftig zugelegt hatten, büßten 1,3 Prozent ein, nachdem der spanische Hauptaktionär ACS angebliche Pläne einer Hochtief-Komplettübernahme dementiert hatte.

Hannover Rück gaben um 1,4 Prozent nach. Der Rückversicherer verdiente dank eines guten Kapitalanlageergebnisses im dritten Quartal mehr als erwartet, bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr aber lediglich. Die Aktie sei vor den Zahlen schon gut gelaufen, hieß es außerdem.

Der Anlagenbauer Gea setzte im dritten Quartal seinen Wachstumskurs fort und erfüllte die Erwartungen des Marktes weitgehend. Der operative Gewinn blieb knapp unter der Konsensprognose. Den im Sommer erhöhten Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der DAX-Konzern. Der Kurs machte 3,0 Prozent gut.

Commerzbank legten um 3,9 Prozent zu. Die italienische Unicredit, die starke Quartalszahlen und einen angehobenen Ausblick präsentierte, teilte mit, dass eine Fusion der deutschen Tochter HVB mit der Commerzbank früher als erwartet über die Bühne gehen könnte. Die Italiener wollen außerdem bereits im ersten Quartal 2027 ein geplantes Strategieprogramm umsetzen.

Am Ende im DAX fanden sich überwiegend Aktien von Unternehmen, die als weniger konjunkturzyklisch gelten. Schlusslicht waren Siemens Healthineers mit einem Minus von 3,4 Prozent, Fresenius Medical Care gaben um 3,0 Prozent nach.

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD DAX 26.267 +1,7 7,2 DAX-Future 26.367 +2,4 4,8 XDAX 26.286 +2,4 6,9 MDAX 31.073 +1,4 1,6 TecDAX 4.048 +1,1 11,8 SDAX 17.984 +0,8 4,8 zuletzt +/- Ticks Bund-Future 122,97 -15,0 *gerundet

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November 09, 2026 11:50 ET (16:50 GMT)

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