DJ Airbus und Thales erhalten Auftrag für Frankreichs IRIS-Programm

DOW JONES--Airbus und Thales haben von Frankreichs Regierung einen Auftrag für das sogenanne IRIS-Programm erhalten, die nächste Generation von extrem hochauflösenden Erdbeobachtungssatelliten für die französischen Streitkräfte. Wie beide Unternehmen mitteilten hat der Vertrag für das gesamte Konsortium einen Wert von mehr als 1,5 Milliarden Euro. Er laufe bis zum Ende des nächsten Jahrzehnts.

Auftraggeber sei die französische Generaldirektion für Rüstung (DGA), den Auftrag erhielten laut Mitteilung Airbus Defence and Space als Hauptauftragnehmer sowie Thales Alenia Space (TAS) als Mitauftragnehmer. Der Vertrag umfasse die detaillierte Konzeption, den Bau und Tests von zwei Satelliten sowie die Steuerungs- und Anwender-Bodensegmente und den Betrieb und die Wartung im Orbit.

Airbus werde beide Satellitenplattformen, einen wesentlichen Teil der Nutzlast des ersten Satelliten und den Bodensegment bereitstellen. TAS werde eine neue Generation der Nutzlast für den zweiten Satelliten entwickeln, einige kritische Elemente für die erste Nutzlast bereitstellen und zum Bodensegment beitragen.

Die IRIS-Satelliten sollen die CSO-Satelliten (Optische Weltraumkomponente) des MUSIS-Programms (Multinationales, weltraumbasiertes Bildgebungssystem) ersetzen, um die französische operative abbildende Aufklärung (IMINT: operational image-origin intelligence) aus dem Weltraum zu gewährleisten. Ebenso wie das MUSIS-Programm acht europäische Partner umfasst, ist das IRIS-Programm laut Mitteilung offen für Kooperationen, sodass Partnerländer Zugriff auf das französische System erhalten.

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November 09, 2026 11:51 ET (16:51 GMT)

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