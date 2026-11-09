Hainan Provincial Department of Science and Technology

SANYA, China, Nov. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das vierte Internationale Forum für wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit und Innovation des Freihandelshafens Hainan und die Konferenz zur Innovation im Bereich Tiefseetechnologie 2026 sind am 5. November in Sanya in der chinesischen Provinz Hainan zu Ende gegangen.

Nach Angaben des Hainan Provincial Department of Science and Technology (Ministeriums für Wissenschaft und Technologie der Provinz Hainan), einem der Veranstalter der Konferenz, brachte die Veranstaltung mehr als 400 chinesische und internationale Teilnehmer aus über 290 Institutionen in zwölf Ländern zusammen. Sie tauschten sich über die Tiefseeforschung, technologische Innovationen und industrielle Anwendungen aus und erkundeten zugleich neue Wege für die internationale Zusammenarbeit sowie die Kommerzialisierung meereswissenschaftlicher und -technologischer Errungenschaften.

Die unter dem Motto "Tiefsee-Integration: Eine Zukunft mit neuen Qualitätsmaßstäben gestalten" veranstaltete Konferenz umfasste sieben parallel stattfindende Foren und vier Begleitveranstaltungen. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen unter anderem die Tiefseeerkundung, die intelligente maritime Fertigung, die marine Bioproduktion sowie saubere Energie für die Tiefsee und die offene See. Ziel war es, die Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Unternehmen zu fördern und dabei konkrete technologische Anforderungen aus der Praxis aufzugreifen.

Zu den wichtigsten Ergebnissen der Konferenz gehörte die Einrichtung eines international ausgerichteten regionalen Sub-Zentrums im Rahmen des Global Hadal Exploration Programme (GHEP).

Das vom Institut für Tiefseewissenschaften und -technik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften initiierte Programm stützt sich auf bedeutende Infrastrukturen der Tiefseeforschung, darunter das bemannte Tauchboot Fendouzhe, das bis zur maximalen Meerestiefe tauchen kann. Es unterstützt die multidisziplinäre Erforschung von Hadal-Gräben in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen weltweit.

Wissenschaftler aus Dänemark, Neuseeland, Chile und weiteren Ländern gründeten gemeinsam das neue Sub-Zentrum. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einer stärkeren regionalen Koordinierung im Rahmen des von China initiierten internationalen Wissenschaftsprogramms, an dem sich Forschungseinrichtungen aus aller Welt beteiligen können.

Die ersten drei Ausgaben der Konferenz haben bereits eine Reihe konkreter Ergebnisse für die internationale Zusammenarbeit hervorgebracht. Dazu zählen die Förderung einer strategischen Kooperation zwischen China und Ägypten in der meereswissenschaftlichen Forschung, die Veröffentlichung von Dokumenten wie dem "Hainan Free Trade Port Consensus" ("Konsens des Freihandelshafens Hainan") und dem "Consensus on Advancing Global Hadal Exploration through Collaborative Deep-Sea Big Science Research" ("Konsens zur Förderung der globalen Hadal-Exploration durch kollaborative Tiefsee-Großforschung"), die Gründung einer Industrieallianz für Unterwasserrobotik sowie die Einrichtung eines Risikokapitalfonds für Tiefseetechnologien.

Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung lag darauf, wissenschaftliche Fortschritte mit den Anforderungen der Industrie zu verknüpfen.

Im Rahmen der Konferenz wurden insgesamt 113 wissenschaftliche und technologische Errungenschaften im Bereich Tiefsee aus der Hightech-Zone der Wissenschafts- und Technologiestadt Sanya Yazhou Bay vorgestellt.

Eine Ausstellung zu fortschrittlichen Tiefseetechnologien und entsprechender Ausrüstung präsentierte 184 Innovationen und Entwicklungen von 78 teilnehmenden Organisationen. Zu den Exponaten gehörten Unterwassergleiter für Einsätze in Tiefen von bis zu 10.000 Metern, Unterwasserroboter und druckbeständige Tiefseebatteriepacks. Sie veranschaulichten die jüngsten Fortschritte bei der Tiefseeerkundung und im Bereich der Meerestechnik.

Von der wissenschaftlichen Erforschung der Tiefsee über die Technologieentwicklung bis hin zu industriellen Anwendungen entwickelt sich Hainan zunehmend zu einem bedeutenden internationalen Zentrum für den Austausch und die Zusammenarbeit in den Meereswissenschaften und der Meerestechnologie.

Mit dem weiteren Ausbau globaler Netzwerke für die wissenschaftliche Zusammenarbeit dürften künftig in Hainan immer mehr Tiefsee-Innovationen aus der Forschung in die praktische Anwendung übergehen. Damit entstehen neue technologische Grundlagen für die nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen und die Entwicklung einer globalen blauen Wirtschaft.

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