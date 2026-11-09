Bonn (ots) -Für mehr klimafreundliche Mobilität in Bonn: Am Campus Poppelsdorf hat der BLB NRW insgesamt 22 neue Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge geschaffen. Das Projekt ist Teil einer landesweiten Ausbauoffensive für bis zu 2.000 Ladepunkte in ganz Nordrhein-Westfalen. Zur symbolischen Inbetriebnahme ist heute unter anderem Paul Höller, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, nach Bonn gekommen.Durch flächendeckende Ladeinfrastruktur an den Landesliegenschaften nachhaltige Mobilität fördern und damit auch einen Mehrwert für alle Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens schaffen: Das ist das Ziel der Ausbauoffensive für Ladeinfrastruktur, die der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) auf Initiative der Landesregierung umsetzt. An insgesamt rund 200 Standorten entstehen so neue Lademöglichkeiten für Dienstfahrzeuge des Landes, die größtenteils auch für Privatfahrzeuge von Landesbeschäftigten, Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden können.Staatssekretär Paul Höller: "Auf dem Weg zur klimaneutralen Landesverwaltung setzen wir in Nordrhein-Westfalen auch auf Elektro-Mobilität für alle. Wir errichten die Ladepunkte dort, wo sich die Menschen im Alltag bewegen - wie hier am Campus Poppelsdorf. Mit jeder neuen Ladesäule erleichtern wir den Menschen vor Ort den Umstieg auf E-Fahrzeuge. Wer elektrisch fährt, schützt Klima und Umwelt und macht sich unabhängiger von hohen Spritpreisen."Ausbau in vollem GangeWährend in Bonn jetzt bereits die ersten Ladepunkte zur Verfügung stehen, läuft der Ausbau andernorts weiter. "Der Campus Poppelsdorf gehört zu den ersten Standorten, an denen wir Ladepunkte in Betrieb nehmen", erklärt BLB NRW-Geschäftsführer Dirk Behle."Gleichzeitig laufen aktuell landesweit an vielen weiteren Standorten die Bauarbeiten auf Hochtouren und wir sehen, dass der Ausbau an Tempo gewinnt". Neben den Hochschulen und Universitäten werden sukzessive auch die Verwaltungsstandorte des Landes wie Gerichte und Staatsanwaltschaften, Finanzämter, Justizvollzugsanstalten oder Polizeiliegenschaften ausgestattet. "Mit der Ausbauoffensive senden wir ein starkes Signal, dass der BLB NRW den Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität und mehr Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen aktiv vorantreibt", so Behle.Holger Gottschalk, Kanzler der Universität Bonn, begrüßt den Infrastrukturausbau am Standort: "Die 22 Ladepunkte auf dem Campus Poppelsdorf sind ein Baustein für die nachhaltige Mobilität in unserer Stadt", erklärt Gottschalk. "Für die Universitätsangehörigen gibt es so eine zentrale Möglichkeit Elektrofahrzeuge in direkter Reichweite der Universitätsgebäude zu laden. Dass auch Bürgerinnen und Bürger die Ladesäulen nutzen können, ist ein weiterer Pluspunkt, der hoffentlich viele Menschen dazu anregt, über Elektromobilität nachzudenken."Starke Partnerschaft und landesweite UmsetzungBis dato sind landesweit bereits an zwölf Standorten rund 120 Ladepunkte errichtet worden oder aktuell im Aufbau - neben der Universität Bonn beispielsweise in Mülheim an der Hochschule Ruhr West, am Amtsgericht Duisburg sowie in Arnsberg am Zentrum für Wald und Holzwirtschaft. Die erste Stufe der Ausbauoffensive Ladeinfrastruktur mit insgesamt bis zu 2.000 Ladepunkten an rund 200 Standorten soll im Laufe des kommenden Jahres abgeschlossen werden.Gesteuert und koordiniert wird die gesamte Ausbauoffensive aus der Düsseldorfer Zentrale des BLB NRW. Die Niederlassungen des Landesbetriebs begleiten mit ihren Fachleuten die jeweilige Umsetzung vor Ort. Die Installation und den späteren Betrieb der E-Ladesäulen übernimmt die Techem Energy Services GmbH.Pressekontakt:BLB NRW, ZentralePresse und KommunikationNick BeckmannMail: presse@blb.nrw.deTel.: +49 211 61700 606Mobil: +49 162 2640 651Original-Content von: BLB - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63580/6387214