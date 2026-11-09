Der Freistaat Bayern galt jahrzehntelang als wirtschaftliches Kraftzentrum Deutschlands. Während anderswo industrielle Strukturen zerfielen, entstanden zwischen München, Ingolstadt und Nürnberg Weltkonzerne, hochproduktive Mittelständler und Hunderttausende gut bezahlte Arbeitsplätze. Mit diesem Wohlstand ließ sich prächtig Politik machen. Inzwischen gerät die industrielle Grundlage des bayerischen Reichtums ins Wanken. In München wird bereits darüber nachgedacht, das Tafelsilber zu D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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