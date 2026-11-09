Diesmal passte das vergangene Quartal nicht ganz zum Rekordkurs der Aktie, doch Berkshire Hathaway kaufte seit Januar mehr als doppelt so viel eigene Aktien zurück wie im zweiten Quartal. Warum das bei diesem Konzern eines der stärksten Signale überhaupt ist, zeigt ein Blick in die einzelnen Sparten. Zahlen mit Schlagseite Der operative Gewinn lag im dritten Quartal 2026 bei 12,7 Milliarden US$ nach 13,4 Milliarden US$ im Vorjahr. Der Nettogewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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