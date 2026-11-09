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ratgeberGELD.at
09.11.2026 23:09 Uhr
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(1)

Micron Technology (MU): Rebound-Chance an der 200-Tage-Linie!

Chartanalyse, Bottom Fishing & aktuelle News!

Rückblick

Nach der Verkaufswelle zeigen die beiden kurz- bis mittelfristigen Durchschnitte nach unten und verlaufen deutlich über dem aktuellen Kurs. Nach einem jüngsten scharfen Intraday-Abverkauf (wo ein Tief bei knapp 650 USD markiert wurde) versucht die Aktie sich wieder über die 200-Tagelinie zu retten.

Micron Technology-Aktie: Chart vom 09.11.2026, Kürzel: MU, Kurs: 734.38 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs unterschritt temporär das Mai-Support-Niveau, löste dort Stopps aus und drehte dynamisch nach oben (im Chart als kräftiger Rücksetzer mit Erholung zu sehen). Um die Bodenbildung zu bestätigen, muss der Kurs den GD 200 (aktuell 755 USD) per Tagesschlusskurs nachhaltig nach oben durchbrechen. Gelingt der Ausbruch über diese Zone, eröffnet das Potenzial für einen Erholungsimpuls in Richtung der 1.000 USD-Marke.

Mögliches bärisches Szenario

Rutscht der Kurs unter die heutige Kerze bei ca. 689 USD ab, wäre das Bottom-Fishing-Szenario vorerst entkräftet und weitere Abgaben drohen.

Meinung

Micron gehört neben Samsung und SK Hynix zu den weltweit führenden Herstellern von Speicherchips (DRAM/NAND). Durch den Boom bei Künstlicher Intelligenz und Rechenzentren erlebte die Aktie im Jahresverlauf ein historisches Umsatz- und Gewinnwachstum (Umsatzanstieg auf über 130 Mrd. USD). Befürchtungen, dass sich das Ausbautempo bei Rechenzentren etwas normalisieren könnte, führten zu einer Zwischenkorrektur. Das Chartbild zeigt eine spannende Rebound-Chance für risikobewusste Trader.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 780.68 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 22.33 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Micron Technology ist neutral
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 09.11.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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