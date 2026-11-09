Micron Technology (MU): Rebound-Chance an der 200-Tage-Linie!

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Rückblick

Nach der Verkaufswelle zeigen die beiden kurz- bis mittelfristigen Durchschnitte nach unten und verlaufen deutlich über dem aktuellen Kurs. Nach einem jüngsten scharfen Intraday-Abverkauf (wo ein Tief bei knapp 650 USD markiert wurde) versucht die Aktie sich wieder über die 200-Tagelinie zu retten.

Micron Technology-Aktie: Chart vom 09.11.2026, Kürzel: MU, Kurs: 734.38 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs unterschritt temporär das Mai-Support-Niveau, löste dort Stopps aus und drehte dynamisch nach oben (im Chart als kräftiger Rücksetzer mit Erholung zu sehen). Um die Bodenbildung zu bestätigen, muss der Kurs den GD 200 (aktuell 755 USD) per Tagesschlusskurs nachhaltig nach oben durchbrechen. Gelingt der Ausbruch über diese Zone, eröffnet das Potenzial für einen Erholungsimpuls in Richtung der 1.000 USD-Marke.

Mögliches bärisches Szenario

Rutscht der Kurs unter die heutige Kerze bei ca. 689 USD ab, wäre das Bottom-Fishing-Szenario vorerst entkräftet und weitere Abgaben drohen.

Meinung

Micron gehört neben Samsung und SK Hynix zu den weltweit führenden Herstellern von Speicherchips (DRAM/NAND). Durch den Boom bei Künstlicher Intelligenz und Rechenzentren erlebte die Aktie im Jahresverlauf ein historisches Umsatz- und Gewinnwachstum (Umsatzanstieg auf über 130 Mrd. USD). Befürchtungen, dass sich das Ausbautempo bei Rechenzentren etwas normalisieren könnte, führten zu einer Zwischenkorrektur. Das Chartbild zeigt eine spannende Rebound-Chance für risikobewusste Trader.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 780.68 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 22.33 Mrd. USD

Meine Meinung zu Micron Technology ist neutral

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 09.11.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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