Nach einem dramatischen Kursverfall von rund -60% versucht sich die Marvell Technology-Aktie an einer ersten Gegenbewegung. Vom jüngsten Tief bei 126,15 US$ haben sich die Papiere des US-Halbleiterkonzerns inzwischen um gut +21% erholt, doch von einer nachhaltigen Trendwende kann bislang keine Rede sein. Bereits in der vergangenen Woche beleuchtete mein Kollege Peter Wolf-Karnitschnig die Risiken und Chancen der milliardenschweren Lumentum-Übernahme. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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