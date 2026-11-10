München (ots) -- Befragung unter Führungskräften aus Industrie und Wissenschaft: BCG-Studie untersucht Europas technologische Wettbewerbsfähigkeit anhand von neun Zukunftsfeldern - Einkaufsentscheidungen der Industrie im Fokus- 38 % suchen gelegentlich den Kontakt zu Startups für Einkäufe oder Kooperationen, lediglich 9 % tun dies regelmäßig- Drei Hebel für Europas Tech-Zukunft: mehr Ausgründungen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen, tiefere Kapitalmärkte und eine engere Zusammenarbeit zwischen etablierten Unternehmen und Tech-StartupsUm erfolgreich zu wachsen, würden europäische Tech-Startups enorm von der Zusammenarbeit mit etablierten Industrieunternehmen profitieren: Kaufen diese bei jungen Unternehmen, können die Startups wachsen und skalieren - und Europa kann so im globalen Wettbewerb eine Rolle spielen. Doch dieses Potenzial bleibt bislang weitgehend ungenutzt. Das zeigt die Studie Buy First, Scale Fast: How Corporate Customers Can Help Europe's Tech Champions Scale der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG).Dafür wurden knapp 400 Führungskräfte aus europäischen Industrieunternehmen sowie Forschende befragt, darunter 100 aus Deutschland. Die Ergebnisse wurden beim Falling Walls Science Summit in Berlin vorgestellt. Michael Brigl, Head of Central Europe bei BCG und Co-Autor der Studie, sagt: "Wenn die Industrie früher als Kunde einsteigt, profitieren beide Seiten. Doch zwischen grundsätzlichem Interesse und tatsächlichen Aufträgen besteht noch eine große Lücke. Mein Gedanke dazu: Würden große Unternehmen nur 1 % ihres Einkaufsbudgets gezielt bei europäischen Tech-Startups und -Scaleups ausgeben, wäre das ein enormer Hebel. Allein die DAX-40-Unternehmen könnten den jungen Firmen damit 6 bis 8 Milliarden Euro Umsatz ermöglichen - und so den gesamten Tech-Standort Europa stärken."Diese Lücke zeigt sich bereits bei der Suche nach neuen Lieferanten und Partnern: Nur 38 % der befragten Führungskräfte geben an, dass ihr Unternehmen zumindest gelegentlich den Kontakt zu Startups sucht, lediglich 9 % regelmäßig. Gleichzeitig erwarten 72 %, dass junge Tech-Firmen stärker wachsen, wenn etablierte Unternehmen einen größeren Teil ihrer Einkäufe bei ihnen tätigen. Neben zusätzlichen Aufträgen kommt es aus Sicht der Führungskräfte auch auf die Rahmenbedingungen an: 41 % nennen einen besseren Zugang zu Risikokapital als wichtigen Hebel für mehr international erfolgreiche europäische Tech-Unternehmen.Viele Anläufe, wenige Erfolge bei der Zusammenarbeit mit StartupsDas Interesse ist da, doch der Schritt in die Praxis gelingt nicht immer: Drei Viertel der befragten Unternehmen haben bereits versucht, Partnerschaften mit jungen Tech-Firmen einzugehen, die Hälfte sogar mehrfach. Nur 19 % berichten bei wiederholter Zusammenarbeit von überwiegend erfolgreichen Ergebnissen.In Deutschland fallen die Erfahrungen mit Tech-Startups deutlich schlechter aus als im europäischen Durchschnitt. Europaweit berichten 34 % der Unternehmen von positiven und 17 % von negativen Erfahrungen. In Deutschland kehrt sich das Verhältnis um: 20 % berichten von positiven, 36 % von negativen Erfahrungen. Dabei haben auch in Deutschland die meisten Unternehmen bereits versucht, mit jungen Tech-Firmen zusammenzuarbeiten.Innovationen müssen sich im Praxistest bewähren51 % der befragten Unternehmen wollen vor allem sicher sein, dass eine neue Technologie zuverlässig funktioniert, bevor sie mehr bei Tech-Startups einkaufen. Erste Kunden können Startups helfen, ihre Technologie zu erproben und Referenzen für weitere Aufträge zu gewinnen. Doch die Technologie muss nicht nur funktionieren, sondern auch zum Unternehmen passen: 31 % nennen die Kompatibilität mit bestehenden IT-Systemen als Bedingung, 25 % wünschen sich einfachere interne Beschaffungs- und Genehmigungsverfahren.Auch finanzielle Risiken halten Unternehmen vom Einkauf bei Tech-Startups ab. 35 % nennen ein geringeres finanzielles Risiko als Voraussetzung für zusätzliche Aufträge. Pilotprojekte, Referenzen oder Garantien könnten helfen, die Unsicherheit zu verringern. "Die industrielle Praxis ist der Härtetest für jede neue Technologie. Startups müssen diesen Test bestehen, die etablierten Unternehmen müssen ihn ermöglichen. Gemeinsame Pilotprojekte und einfachere Beschaffungsprozesse sind dafür die Voraussetzungen und begrenzen das Risiko für beide Seiten", betont Jacob Schrot, Partner & Director bei BCG und Mitautor der Studie.Europas technologischem Wandel fehlt das TempoWie schon die BCG-Studie "Wachstumspfade" (https://www.bcg.com/publications/2026/germany-wachstumspfade-fur-deutschland-roadmap-zur-wettbewerbsfahigen-high-tech-nation) mit UnternehmerTUM zur Hightech Agenda Deutschland nimmt auch die neue Untersuchung zentrale Schlüsseltechnologien in den Blick, diesmal aus europäischer Perspektive. In keinem der neun untersuchten Technologiefelder der Zukunft besetzt Europa eine Spitzenposition. 72 % der Befragten aus Wirtschaft und Wissenschaft sehen Europas industrielle und technologische Entwicklung stagnieren oder zurückgehen. Am besten schneidet noch die Biotechnologie ab: 36 % der Unternehmen halten Europa in diesem Technologiefeld für außerordentlich oder sehr wettbewerbsfähig, unter den Forschenden sind es aber nur 26 %. Die größten Bedenken gibt es bei Schlüsseltechnologien wie künstlicher Intelligenz und digitaler Infrastruktur. Hier sehen nur 18 % der Unternehmen und 15 % der Forschenden Europa stark aufgestellt. Bei klimaneutraler Mobilität sind es 22 % (Industrie) und 23 % (Wissenschaft).Damit Europa im technologischen Wettbewerb aufholt, müssen junge Tech-Unternehmen schneller wachsen können, betont Brigl: "Mehr Ausgründungen aus unseren Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind nur der Anfang. Wir brauchen auch Kapitalmärkte, die größere Wachstumsschritte ermöglichen, und etablierte Unternehmen, die bei den jungen Firmen einkaufen. Wenn das zusammenkommt, können aus Startups international erfolgreiche Unternehmen werden."Über die StudieFür die Studie Buy First, Scale Fast: How Corporate Customers Can Help Europe's Tech Champions Scale hat Statista im Auftrag von BCG insgesamt 370 Personen aus Wirtschaft und Wissenschaft aus Deutschland (100), Österreich, der Schweiz, Ungarn, Polen und Tschechien (jeweils 30) sowie aus dem übrigen Europa (120) befragt. Die computergestützte Telefonbefragung fand zwischen dem 9. September und dem 16. Oktober 2026 statt. Aus der Industrie nahmen 185 Führungskräfte der obersten Ebene (C-Level) und der Ebene direkt darunter teil. Im Hochschulbereich beteiligten sich 185 Professorinnen und Professoren sowie wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Universitäten und Forschungseinrichtungen, die schwerpunktmäßig in den Wirtschaftswissenschaften und den MINT-Fächern tätig sind.Über BCGDie Boston Consulting Group hilft führenden Unternehmen und Organisationen weltweit, ihre Ambitionen in messbare Ergebnisse zu überführen. Was uns dabei seit jeher auszeichnet: strategische Klarheit - heute verstärkt durch angewandte KI - gestützt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung und fundiertes Branchenwissen. BCG arbeitet weltweit und branchenübergreifend eng mit CEOs sowie Entscheiderinnen und Entscheidern zusammen, um tiefgreifende Veränderungen in großem Maßstab zu ermöglichen: höhere Renditen, nachhaltig aufgebaute Kompetenzen und Veränderung, die bleibt. BCG ist mit rund 33.500 Mitarbeitenden in über 100 Städten und mehr als 50 Ländern vertreten und erzielte 2025 einen weltweiten Umsatz von 14,4 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen: www.bcg.dePressekontakt:Boston Consulting GroupSimona GulichMedia Relations SpecialistT + 49 151 10386025gulich.simona@bcg.comOriginal-Content von: The Boston Consulting Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180974/6387249