Köln (ots) -In Nordrhein-Westfalen lassen gerade deutlich mehr Menschen prüfen, ob sie einen Pflegegrad bekommen. Die Medizinischen Dienste Rheinland und Westfalen, die die Pflegeanträge für die Krankenkassen begutachten, melden auf WDR-Anfrage im Oktober einen sprunghaften Anstieg von 25 beziehungsweise 30 Prozent.Grund ist offenbar, dass die Debatte um die geplante Pflegereform, die viele Menschen verunsichert. Sie haben Sorge, dass es künftig schwieriger wird, einen Pflegegrad anerkannt zu bekommen und dass sie am Ende weniger Leistungen von der Pflegeversicherung bekommen."Die Wucht des Anstiegs ist in diesem Maße für uns doch ein wenig überraschend", sagt Dr. Peter Dinse, Ärztlicher Direktor des Medizinischen Dienstes Westfalen. Er bittet um Verständnis, sollte die Bearbeitung der Anträge länger dauern. Er versichert aber: "Unsere pflegefachlichen Gutachterinnen und Gutachter leisten erhebliche Mehrheit, um allen Versicherten zeitnah eine Pflegebegutachtung zu ermöglichen."Auch Dr. Barbara Marnach vom Medizinischen Dienst Nordrhein sagt, dass der sprunghafte Anstieg im Oktober insbesondere die Gutachterinnen und Gutachter vor besondere Herausforderungen stellt. "Bislang können wird die Begutachtungen in durchschnittlich 13 Arbeitstagen durchführen. Wenn die Zahl der Anträge in den nächsten Wochen so hoch bleibt, werden sich die Antragstellerinnen und Antragsteller auf längere Bearbeitungszeiten einstellen müssen, bis die Welle in den ersten Monaten des kommenden Jahres abgearbeitet ist."Der Medizinische Dienst prüft im Auftrag der Pflegekassen, wie selbstständig ein Mensch seinen Alltag noch bewältigen kann und wobei er Unterstützung benötigt - meist bei einem Besuch zu Hause, bei dem sechs Lebensbereiche wie Mobilität, Körperpflege, Ernährung und geistige Fähigkeiten beurteilt werden. Auf Grundlage dieser Begutachtung erstellt er ein Gutachten mit einer Empfehlung zum Pflegegrad; die endgültige Entscheidung über die Einstufung treffen die Pflegekassen der Krankenkassen.Ein Sprecher der AOK Westfalen betont auf WDR-Anfrage, dass Anträge, die bis zum 31. Dezember 2026 bei der Pflegekasse eingehen, weiter nach dem heutigen Recht bewertet werden. Das gilt auch, wenn die Begutachtung erst später, also nach dem Start der Reform, stattfindet.Pressekontakt:WDR NewsroomTelefon: 0221 - 220 8787newsroom-jetzt@wdr.deOriginal-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6387185