BERLIN (dpa-AFX) - Einen Tag nach ihrer Nominierung stellt sich die Unionskandidatin für die Bundespräsidentenwahl, Ilse Aigner, im Bundestag vor. Geplant sind Besuche in den Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD sowie bei den oppositionellen Grünen. Bei der AfD und der Linken wird sich Aigner voraussichtlich zunächst nicht vorstellen.

Aigner ließ die AfD am Abend trotz Einladung abblitzen. "Frau von Storch hat die Nominierung Ilse Aigners öffentlich als Armutszeugnis bezeichnet. Damit erübrigt sich ein Besuch der AfD-Fraktion", teilte Aigners Stabschef Eric Marcuse der Deutschen Presse-Agentur mit. Er bezog sich damit auf einen X-Post der AfD-Abgeordneten Beatrix von Storch, in der diese es als "Armutszeugnis" bezeichnet, nach welchen Qualifikationen Aigner ihrer Meinung nach ausgewählt worden sei.

Die Linke hat Aigner nach eigenen Angaben nicht eingeladen. Die Parlamentarische Geschäftsführerin Ina Latendorf sagte der dpa: "Morgen kommt sie nicht. Eine Einladung ist nicht erfolgt. Wenn sie sich vorstellen möchte, kann sie dies gern tun."

Auch Söder kommt zur Vorstellung in den Bundestag



Bei der Vorstellung in der Unionsfraktion (15.00 Uhr) werden auch Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz sowie CSU-Chef Markus Söder anwesend sein. Vor der Sitzung (14.45 Uhr) sind gemeinsame Statements mit Aigner, Unionsfraktionschef Torsten Frei und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann geplant. Anschließend geht Aigner zur SPD (16.00 Uhr) und zu den Grünen.

Die CDU hatte Aigner am Montag für die Wahl am 30. Januar nominiert. Damit ist die CSU-Politikerin nun die gemeinsame Kandidatin der Unionsparteien für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Spitzen von SPD und Grünen haben ihr bereits Unterstützung zugesichert./mfi/DP/mis