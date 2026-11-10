Neue Wirkstoffe, erweiterte Indikationen und nutzerfreundlichere Darreichungsformen bestimmen die Dynamik im globalen Pharmamarkt. BioNxt Solutions konzentriert sich auf neuartige Arzneifilme und arbeitet am regulatorischen und klinischen Durchbruch. Die Schwergewichte der Branche Bayer und Novo Nordisk konnten zuletzt gute Quartalszahlen vermelden. Bayer hat bereits einige Herausforderungen gemeistert und den Ausblick erhöht. Gleichzeitig demonstriert Novo Nordisk eindrucksvoll, wie innovative Applikationsformen im Bereich der Adipositastherapie kommerziell durch die Decke gehen können. Wo lauern nach den jüngsten Entwicklungen die attraktivsten Chancen für Anleger?
Enthaltene Werte: CA0909741062,DE000BAY0017,DK0062498333Den vollständigen Artikel lesen ...
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