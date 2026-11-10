Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures Hohe Goldpreise lassen bei den großen Minenkonzernen die Kassen klingeln. AngloGold Ashanti erwirtschaftet Milliarden an freiem Cashflow, AMGOLD investiert in seine Minen und kauft teure Förderabgaben zurück. Gleichzeitig rücken kleinere Goldentwickler in den Blickpunkt, die ihre Projekte in die Produktion überführen wollen. Besonders Westafrika bleibt interessant, denn dort treffen umfangreiche Goldvorkommen auf etablierte Förderbetriebe und neue Erschließungsvorhaben.
Enthaltene Werte: CA25039N4084,CA4509131088,US0351282068Den vollständigen Artikel lesen ...
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