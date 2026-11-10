Die Siemens-Energy-Aktie hat nach dem jüngsten Abverkauf eine kräftige Gegenbewegung gestartet. Zum Wochenauftakt legte der DAX-Titel +5,08% auf 124,10 € zu. Während eine bullische RSI-Divergenz Hoffnung macht, bleibt die große Schulter-Kopf-Schulter-Formation ein erhebliches Risiko. Ist das bereits die Trendwende? Chartanalyse zu Siemens Energy Die Siemens-Energy-Aktie hat die Nackenlinie einer großen Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei etwa 132,00 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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