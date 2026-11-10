WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Rätselraten um einen möglichen neuen Pressesprecher des Weißen Hauses haben US-Präsident Donald Trump und der Kampfsport-Funktionär Dana White für klare Verhältnisse gesorgt. "Möchtest Du Pressesprecher der Vereinigten Staaten von Amerika werden?", fragte Trump am Ende einer Pressekonferenz mit White, der Chef der Kampfsportliga Ultimate Fighting Championship (UFC) ist. "Oder möchtest du weiter bei dieser lächerlichen UFC bleiben?"

White lachte und bedankte sich für das Angebot: "Nein, nein. Ich möchte nicht in die Politik gehen." Bereits früher in der Pressekonferenz hatte er klargemacht: "Ich habe null politische Ambitionen."

Trump: Er würde eine klasse Job machen



Bei dem kurzfristig anberaumten gemeinsamen Auftritt war White tatsächlich hinter das Sprecherpult getreten und hatte einige Fragen der Journalisten beantwortet. Trump sagte, White liebe das Land und würde einen klasse Job machen. "Allerdings haben wir noch andere Dinge, um die wir uns kümmern müssen."

Trump hatte am Wochenende verkündet, White gern zum neuen Sprecher des Weißen Hauses machen zu wollen - und damit einen Medienwirbel ausgelöst. Wenig später tat er es als Scherz ab. White sagte nun bei der Pressekonferenz, er sei in London bei einem Kampf gewesen, als Trump ihn angerufen und von der Sache erzählt habe. "Was dann in den vergangenen 24 Stunden passiert ist, war völlig irre."

Trump schaut sich regelmäßig Kämpfe an



White gilt als langjähriger Freund Trumps und unterstützte ihn auch im Wahlkampf. Trump ist selbst regelmäßig Gast bei den oft blutigen Kampfabenden der UFC. Zu seinem 80. Geburtstag traten Kämpfer vor dem Weißen Haus gegeneinander an. Das sorgte damals für viel Kritik.

Trumps frühere Sprecherin Karoline Leavitt hatte ihren Posten im August aufgegeben. Die im Oktober von Trump eingesetzte Nachfolgerin Katie Zacharia räumte den Posten nach wenigen Tagen wieder./jcf/DP/zb