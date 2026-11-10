DJ EUREX/Bund-Future im Frühhandel fester
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 15 Ticks auf 123,06 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,14 Prozent und das Tagestief bei 123,04 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.356 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 8 Ticks auf 106,74 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 1 Tick auf 113,65 Prozent.
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November 10, 2026 00:14 ET (05:14 GMT)
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