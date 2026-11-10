Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Zefiro hat sich auf die Sanierung alter Öl- und Gasbohrungen und die Verringerung von Methanemissionen spezialisiert. Während konjunkturelle Unsicherheit viele Nebenwerte bremst, eröffnen staatliche Umweltauflagen und milliardenschwere Förderbudgets lukrative Nischen. Spezialisierte Dienstleister für die Beseitigung industrieller Altlasten verzeichnen volle Auftragsbücher und rücken zunehmend ins Blickfeld institutioneller Investoren. Wo ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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