GBC-Kursziel 1,42 USD bis Juni 2027, die 200% Chance!

Anzeige / Werbung

Zefiro hat sich auf die Sanierung alter Öl- und Gasbohrungen und die Verringerung von Methanemissionen spezialisiert.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane

Während konjunkturelle Unsicherheit viele Nebenwerte bremst, eröffnen staatliche Umweltauflagen und milliardenschwere Förderbudgets lukrative Nischen. Spezialisierte Dienstleister für die Beseitigung industrieller Altlasten verzeichnen volle Auftragsbücher und rücken zunehmend ins Blickfeld institutioneller Investoren. Wo verbergen sich daher mögliche Chancen und Risiken?

Aufträge verbessern Planbarkeit

Ergebniswende und Cashflow

Im Geschäftsjahr 2025/26 bis zum 30. Juni 2026 stieg der Umsatz um 31,1% auf 42,5 Mio. USD. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich von minus 4,0 Mio. USD auf plus 3,8 Mio. USD und entspricht daher einer Marge von rund 8,9%. Durch Investitionen und Übernahmen war der freie Cashflow mit 1,85 Mio. USD negativ und der Nettoverlust lag bei 3,2 Mio. USD. Um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen und Projektaufträge vorzufinanzieren, konnte das Unternehmen frisches Eigenkapital oberhalb des damaligen Aktienkurses einwerben. Dadurch fiel die Verwässerung der bestehenden Aktionäre geringer aus und zeigt gleichzeitig die Markteinschätzung und Perspektive der Eigenkapitalgeber, die insgesamt 7,58 Mio. Aktien zu jeweils 0,66 CAD für 5 Mio. CAD zeichneten. Das stärkt das Betriebskapital gegenüber liquiden Mitteln von lediglich 1,09 Mio. USD zum Geschäftsjahresende. Wegen der Verwässerung senkte GBC aber sein DCF-Kursziel leicht von 1,50 USD auf 1,42 USD, das bis Juni 2027 erreicht werden sollte. An deren Empfehlung zum "Kaufen" hat sich dennoch nichts geändert.

Zertifikate und Rückstellungen eröffnen neues Umsatzpotenzial

Die in London ansässige Emissionsregistrierungs-Agentur Isometric hat ein OWP-Protokoll (Orphaned Well Plugging) für verwaiste Bohrlöcher entwickelt und veröffentlicht. Der zugehörige öffentliche Anhörungsprozess läuft noch bis zum 14. November 2026. Bei Verabschiedung des neuen Zertifikateprotokolls und dessen Emittierung sind aber mehrere Prozessschritte einzuhalten. Neben den nötigen Methanmessungen und unabhängigen Prüfungen der Messergebnisse muss auch der Nachweis erbracht werden, dass die Stilllegung von Bohrlöchern ohne eine Zertifikateemittierung nicht erfolgen würde. Eine Dauerhaftigkeitsprüfung der verfüllten Bohrlöcher muss ebenfalls nach zwölf bis 18 Monaten durchgeführt werden. Sind diese positiv, werden die bis dahin zurückgehaltenen Gutschriften freigegeben. Das bedeutet zwar kurzfristig noch keinen schnellen Ertrag, aber bei neuen Verfüllungen von Methangas ausgasenden Bohrlöchern würde sich eine neue planbare Umsatzpipeline sukzessive aufbauen.

Die Sanierung von Altbohrungen ist deutlich weniger abhängig vom Ölpreis als die Erschließung neuer Lagerstätten. Doch die geopolitischen Energieunsicherheiten der letzten Quartale zeigen auch, dass der hohe Ölpreis die Investitionsbudgets der kleinen und großen Ölunternehmen deutlich hat ansteigen lassen. Daher dürften diese Unternehmen verstärkt anfangen, bestehende Altlasten und dafür gebildete Rückstellungen für versiegte Öl- und Gasbohrungen durch die Vergabe von Aufträgen an Spezialfirmen wie Zefiro Methane aufzulösen.

Zefiro-Chart seit Mai 2024

Zusammenfassung

Zefiro verfügt im Vergleich der letzten sechs Monate über eine besser sichtbare Umsatzbasis und auch die Liquiditätssituation wurde deutlich gestärkt. Das kommende Zertifikategeschäft erweitert die Perspektive auf neue Umsatzströme für die nächsten Jahre. Nun muss das Unternehmen den eingeschlagenen Wachstumspfad konsequent fortführen und in derselben Geschwindigkeit wie bisher neue Aufträge generieren, damit sich das Auftragsbuch für die nächsten Quartale noch schneller füllt. Das Analysehaus GBC stuft die Zefiro-Aktie angesichts der bisherigen Umsetzungen, des Wachstumsplans und der Skaleneffekte mit "Kaufen" sowie einem Kursziel von 1,42 USD (ca. 2,00 CAD) ein.

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

Risikohinweis

Die Ita Joka S. A. bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf derfinanzinvestor.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Ita Joka S. A. und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Ita Joka S. A. und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Nutzungsbedingungen

Die Ita Joka S. A. ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Ita Joka S. A. bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Ita Joka S. A. übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Ita Joka S. A. veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Ita Joka S. A. übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Ita Joka S. A. mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten, Geldmarkt- oder sonstigen Finanzmarktinstrumenten leistet.

Die Ita Joka S. A. haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Ita Joka S. A. entstehen.

Die Ita Joka S. A. behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Ita Joka S. A., ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.derfinanzinvestor.de wird bereitgestellt durch die Ita Joka S. A.

Anschrift:

Ita Joka S. A.

Av. Central 27

160501 Loma Plata

Paraguay

Kontakt per E-Mail:

itajoka [at] online.ms

Geschäftsführung:

Direktor: Lennart Stahr

Sitz der Gesellschaft: Loma Plata

Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

Alfred Laugeberger

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.derfinanzinvestor.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Ita Joka S. A. bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.

Rechtshinweis:

© Copyright Ita Joka S. A.

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Ita Joka S. A. erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Ita Joka S. A. zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Ita Joka S. A. erlaubt. Die Ita Joka S. A. haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Ita Joka S. A. keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA98926D1069