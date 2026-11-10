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Dow Jones News
10.11.2026 07:33 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Erholung im Technologiebereich gewinnt an Fahrt

DJ MÄRKTE ASIEN/Erholung im Technologiebereich gewinnt an Fahrt

DOW JONES--Die ostasiatischen Aktienmärkte setzen ihre Erholungsbewegung angetrieben vom Technologiesektor am Dienstag fort. Die Börsen folgen damit den positiven US-Vorgaben vom Vorabend. Besonders üppig fallen die Aufschläge in Japan und Südkorea aus. Die südkoreanische Börse hatte am Vortag im späten Handel noch ins Minus gedreht und dürfte somit Nachholbedarf aufweisen. Investoren fassen nach der größten Rally an der Wall Street seit rund sieben Monaten wieder Mut und greifen im zuvor stark gefallenen Halbleitersektor zu.

Begünstigt wird die Kauflaune vom weiter fallenden Ölpreis. US-Präsident Donald Trump setzt offenbar verstärkt auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg. Sinkende Ölpreise lindern Inflations- und in der Folge auch Zinserhöhungssorgen. Diese Überlegung kommt den Aktien der kapitalintensiven Technologie-Unternehmen zugute.

Mit angeführt wird die Rally im Technologiebereich vom südkoreanischen Kospi, der begleitet von Volatilitäsunterbrechungen um 2,2 Prozent zulegt. Die Technologie-Schwergewichte SK Hynix und Samsung Electronics ziehen um 6,3 bzw. 4,1 Prozent an. Der ebenfalls technologielastige Taiex in Taiwan legt um weitere 2 Prozent zu, nachdem der Index am Vortag bereits seine siebentägige Durstrecke beendet hatte - gestützt von Maßnahmen zur Marktstabilisierung durch die Behörden.

Auch in Japan geht es nach dem Vortag weiter aufwärts, der Nikkei-225 gewinnt 3,1 Prozent auf 60.611 Punkte. Der schwache Konsum dürfte die Inflation bremsen und somit auch Argumente gegen Zinserhöhungen liefern. Die Ausgaben privater Haushalte sind im Sepember sehr viel deutlicher gesunken als ohnehin befürchtet und verbuchten den stärksten Einbruch seit 2020. Die Konsumneigung stürzte auf Jahressicht ab. Suzuki Motor fallen nach Vorlage von Halbjahreszahlen um 3,4 Prozent. Der japanische Telekomkonzern SoftBank Corp legte solide Geschäftszahlen vor, enttäuscht aber mit der Dividende.

In China zeigen sich die Börsen wie schon an den Tagen zuvor unspektakulär. Händler bescheinigen dem Markt ein Eigenleben mit Fokus auf chinesische Themen. Der HSI in Hongkong klettert um 0,4 Prozent, der Shanghai-Composite um 0,3 Prozent. Nach den zuletzt schwachen Konsumsignalen offenbart nun auch der Export Warnzeichen. Zwar sind Chinas Exporte im Oktober weiter gewachsen. Das Tempo verlangsamte sich jedoch gegenüber September leicht, da die Wirtschaft weiterhin mit Spannungen mit ihren Handelspartnern konfrontiert ist. Das Wachstum liegt zudem unter dem von Ökonomen erwarteten Rahmen. Zugleich bescheinigten sich aber die Importe deutlich - auch stärker als prognostiziert. Der Handelsbilanzüberschuss verringerte sich folglich.

Der australische S&P/ASX-200 legt um 1,1 Prozent zu. Die Berichte zum Geschäfts- und Verbrauchervertrauen in Australien offenbaren einige beunruhigende Trends. Die Oktober-Umfrage der NAB zur Geschäftslage zeigt eine deutliche Verschlechterung bei den Auftragseingängen. Der Index sank im Monatsverlauf auf das schwächste Niveau seit dem Höhepunkt der Pandemie. Dies deute darauf hin, dass sich die Unternehmen auf eine schwächere Aktivität in den kommenden Monaten einstellten, meint Volkswirt Luka Belobrajdic von Westpac. Die Daten zum australischen Verbrauchervertrauen haben die Alarmglocken mit Blick auf die Konsumaussichten vor der Weihnachtszeit schrillen lassen, wie Analyst Matthew Hassan von Westpac ergänzt. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    9.129,00  +1,1    +4,8      06:00 
Nikkei-225        60.610,77  +3,1    -       07:30 
Topix 500 (Tokio)     3.050,90  +2,2   +14,7      07:30 
Kospi (Seoul)       5.254,11  +4,7   +24,6      07:30 
Hang-Seng (Hongkong)   24.542,24  +0,4    -4,2      09:00 
Shanghai-Composite     3.670,97  +0,3    -7,5      08:00 
Straits-Times (Singapur)  5.260,12  +1,6   +13,2      10:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.126,52  +1,0   -40,7      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.600,42  -1,0    -4,8      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Mo, 08:35 % YTD 
EUR/USD           1,1226  +0,0   1,1223     1,1168  -4,4 
EUR/JPY           177,36  +0,1   177,20     176,57  -3,6 
EUR/GBP           0,8347  -0,0   0,8348     0,8340  -4,2 
USD/JPY           157,99  +0,1   157,90     158,08  +0,9 
USD/KRW          1.337,70  -0,2  1.340,20    1.347,80  -7,1 
USD/CNY           6,6702  -0,0   6,6727     6,6742  -4,6 
USD/CNH           6,6666  -0,0   6,6693     6,6723  -4,4 
USD/HKD           7,8431  +0,0   7,8418     7,8411  +0,8 
AUD/USD           0,6924  -0,0   0,6926     0,6884  +3,8 
NZD/USD           0,5637  +0,1   0,5630     0,5596  -2,1 
BTC/USD          74.794,69  -0,2 74.944,92    73.968,66 -14,7 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           86,06  -0,9   -0,79      86,85 
Brent/ICE           91,52  -1,1   -1,05      92,57 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.118,28  -0,5   -20,76    4.139,04 
Silber            53,25  -0,3   -0,16      53,41 
Platin           1.582,43  +0,4    5,65    1.576,78 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

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