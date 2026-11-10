Die US-Regierung unter Donald Trump will, dass die KI-Industrie den neuen Begriff "Super Intelligence" nutzt. Das gilt auch als Loyalitätstest. Ein Check, wer bei der Umbenennung mitzieht. Ende September unterzeichnete der US-Präsident eine Exekutivverordnung, die lediglich eine einzige Anweisung enthielt: Er wies die Regierungsbehörden an, das, was sie bisher als "Artificial Intelligence", also "Künstliche Intelligenz", bezeichnen, fortan "Superintelligenz" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n