© Foto: Dall-EHims & Hers enttäuscht mit seinen Quartalszahlen und senkt die Gewinnprognose für 2026. Die Aktie stürzt zweistellig ab.
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|07:53
|Gewinnwarnung: Hims & Hers schockt mit Quartalszahlen - Aktie stürzt ab
|© Foto: Dall-EHims & Hers enttäuscht mit seinen Quartalszahlen und senkt die Gewinnprognose für 2026. Die Aktie stürzt zweistellig ab Enthaltene Werte: US4330001060Den vollständigen Artikel lesen
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|Hims & Hers anticipates Q4 revenue of $875M-$895M while preparing broader GLP-1 assortment and international marketing push
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|Hims & Hers Health Q3 2026 Earnings Call Transcript
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|Hims & Hers Stock Slips Further as Q3 Print Disappoints
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|Hims & Hers Health GAAP EPS of -$0.14 misses by $0.20, revenue of $890.3M misses by $2.47M
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