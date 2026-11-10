DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: Anlässlich des Veterans Day pausiert der US-Anleihehandel.

TAGESTHEMA

Bei Infineon Technologies steht zur Bilanzvorlage das erwartete KI-Geschäft mit Leistungshalbleitern für die Stromversorgung von Rechenzentren im Mittelpunkt. Im abgelaufenen Jahr wollte Konzernchef Jochen Hanebeck in diesem boomenden Geschäft aus seinen Anlagen 1,6 Milliarden Euro Umsatz herausholen, für das neue Jahr sind bislang 2,5 Milliarden angekündigt, es dürften aber mit einer Umstellung von Anlagen ziemlich sicher mehr werden.

Denn der deutsche Chipkonzern hatte im August bereits von Kundenvereinbarungen über mehrjährige Kapazitätsreservierungen gesprochen, die ein Umsatzvolumen im insgesamt hohen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich haben. Die Analysten von JPMorgan rechnen für 2026/27 nun mit einem KI-Umsatz von 3,5 bis 4,0 Milliarden. Wie wichtig Infineon das Geschäft nimmt, hatte das Unternehmen kürzlich im österreichischen Villach demonstriert. Dort wurde eine Investition von 1,1 Milliarden Euro bis 2034 avisiert. Angeschoben wird eine Massenproduktion von Galliumnitrit-Wafern in 300-Millimeter-Größe. Diese gelten als besonders leistungsstark.

Bei der Bilanzvorlage wird auch der Ausblick eine große Rolle spielen: Hoch sind hier die Renditeerwartungen. Der Konsens für die Segmentergebnismarge im neuen Jahr liegt gut 5 Punkte über dem für das alte Jahr. JPMorgan erwartet den Ausblick leicht über dem aktuellen Konsens. Der Chipkonzern ist dafür bekannt, eher vorsichtige Jahresprognosen abzugeben und diese im Jahresverlauf dann schrittweise anzuheben.

JPMorgan erwartet zusätzliches Wachstum für Infineons Automotivegeschäft. Trotz gedämpfter Fahrzeugstückzahlen dürfte der Wandel hin zu Software-Defined Vehicles für ein Umsatzwachstum im hoch einstelligen bis zweistelligen Prozentbereich sorgen, schreiben sie. Die Analysten von Jefferies erwarten Umsatz- und Margenwachstum im neuen Geschäftsjahr.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr sollten die Prognosen erreicht worden sein. Der Analystenkonsens für die Segmentergebnismarge von 19,6 Prozent liegt im Rahmen der von Infineon avisierten "rund 20 Prozent". Für 2026/27 erwartet der Markt im Schnitt 160 Basispunkte mehr prognostizierte Marge, nämlich 24,9 Prozent.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Geschäftsquartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q25/26 ggVj Zahl 4Q24/25 Gesamtumsatz 4.708 +19% 21 3.943 Segmentergebnis 1.096 +53% 21 717 Segmentergebnis-Marge 23,3 -- 21 18,2 Ergebnis nach Steuern 678 +194% 21 231 Ergebnis je Aktie - unverwässert 0,52 +189% 21 0,18 Ergebnis je Aktie ber - verwässert 0,64 +88% 21 0,34 Umsatz Automotive 2.063 +7% 21 1.921 - Green Industrial Power 523 +13% 21 463 - Power & Sensor Systems 1.723 +45% 21 1.189 - Connected Secure Systems 403 +9% 21 369 Ergebnis Automotive 433 +1% 21 430 - Green Industrial Power 95 +38% 21 69 - Power & Sensor Systems 516 +188% 21 179 - Connected Secure Systems 54 +20% 21 45

++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Weitere Termine:

07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)

07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Hensoldt AG, Kapitalmarkttag

08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H

08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 2Q

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q

18:00 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q

Im Lauf des Tages:

- DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 07:30 Arbeitslosenquote 3Q PROGNOSE: 8,4% 2. Quartal: 8,3% - US 14:30 Realeinkommen Oktober 14:30 Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+3,7% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 26.605,00 +1,0 E-Mini-Future S&P-500 7.597,75 +0,3 E-Mini-Future Nasdaq-100 28.017,25 +0,0 Topix (Tokio) 3.899,57 +2,1 Hang-Seng (Hongk.) 24.581,54 +0,5 Shanghai-Comp. 3.667,45 +0,2 Montag: INDEX Schluss +/- % DAX 26.267,19 +1,7 DAX-Future 26.426,00 +2,1 MDAX 31.072,75 +1,4 TecDAX 4.048,14 +1,1 SDAX 17.983,74 +0,8 Euro-Stoxx-50 6.290,45 +1,9 Stoxx-50 5.448,84 +1,5 XDAX 26.424,94 +0,6 Dow-Jones 52.389,75 +2,2 S&P-500 7.549,94 +2,4 Nasdaq Composite 25.253,14 +2,7

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der kräftigen Erholungsrally rechnen Händler auch am Dienstag. Die sehr starken Vorgaben der US-Börsen dürften vor allem Technologiewerte weiter nach oben ziehen. Als extrem gute Nachricht bezeichnen Händler auch das Bekenntnis von Anthropic zu ihrem Börsengang, der noch im November erfolgen soll. Auch die US-Politik wird nach der Zwischenwahl nüchterner gesehen: "Der allgemeine Glaube, dass die Demokraten gewonnen haben und damit das KI-Geschäft vorbei ist, erscheint bestenfalls übertrieben", sagte Mark Hackett, Chefmarktstratege bei Nationwide. Derweil wachsen die Hoffnungen auf eine Annäherung im US-Iran-Krieg, was die Ölpreise drückt und somit Inflationsängste lindert. Am Dienstag im Fokus stehen zunächst die US-Verbraucherpreise (CPI). Hier werden 3,9 Prozent höhere Preise gegenüber Vorjahr erwartet, einige Analysten schließen eine 4 vor dem Komma nicht aus. In Europa wurde am Morgen schon eine beschleunigte Inflation aus den Niederlanden vermeldet. Auch Unternehmenszahlen stehen im Blick. Am Morgen legen aus dem DAX Infineon und Henkel Daten vor.

Rückblick: Sehr fest - Für Konjunkturzuversicht und Kauflaune sorgten weiter deutlich sinkende Ölpreise. Ein andauernder Ölpreisrückgang würde einerseits den Inflationsdruck dämpfen und gleichzeitig das Wachstum unterstützen, denn niedrigere Energie- und Transportkosten entlasten Unternehmen und stärken die Kaufkraft der Verbraucher. Dazu zeigte sich die Wall Street mit starken Zugewinnen und wieder deutlich verbesserter Stimmung. Zu den Kursverlusten bei KI-Aktien in der Vorwoche hieß es, diese seien auch als eine Marktbereinigung nach sehr hoch geschossenen Erwartungen zu sehen. Nach ersten Gegenbewegungen am Freitag griffen Schnäppchenjäger bei vielen KI-Aktien zum Wochenstart weiter zu. Unter den jüngst schwer gebeutelten Aktien mit KI-Bezug erholten sich im DAX Infineon um 6,3 und Siemens Energy um 5,1 Prozent. In Amsterdam kamen ASML um 4,7 und in Paris STMicro um 5,3 Prozent voran. Branchenseitig waren Rüstungs- und Luftfahrtwerte die Tagessieger. Ihr Stoxx-Subindex gewann 4,2 Prozent. Marktteilnehmer sprachen auch von einer Erholung nach den Kursverlusten der Vorwoche, als Rüstungsaktien ähnlich wie KI-Aktien als Verlierer des US-Wahlausgangs gesehen worden und unter Druck geraten seien. Stark gesucht waren auch die zyklischen Rohstoffaktien mit einem Plus von 3,1 Prozent. Unicredit schnellten nach starken Quartalszahlen und einem angehobenen Ausblick um 6,3 Prozent nach oben. Die Italiener ließen zudem wissen, dass eine Fusion der deutschen Tochter HVB mit der Commerzbank früher als erwartet über die Bühne gehen könnte. Commerzbank gewannen fast 4 Prozent. Banco BPM wurden um 10,7 Prozent nach oben genommen. Die französische Credit Agricole will ihr Italiengeschäft mit BPM fusionieren, wodurch die drittgrößte Bankengruppe Italiens entstehen würde - mit 6,5 Millionen Kunden und mehr als 2.300 Filialen. Credit Agricole gaben um 0,3 Prozent nach.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr fest - Rückenwind kam neben gesunkenen Ölpreisen vom Konjunkturindex Sentix in Deutschland. Er verbesserte sich im Oktober etwas. Die deutsche Wirtschaft zeige erste Stabilisierungstendenzen, ohne bislang den entscheidenden Befreiungsschlag zu schaffen, erläuterten die Sentix-Experten. Zusätzliche Unterstützung lieferten dem DAX mit vielen exportorientierten Unternehmen überraschend starke deutsche Exporte. Sie stiegen im September um 2 Prozent, wohingegen Ökonomen nur mit einem halben Prozent gerechnet hatten. Hochtief, die am Freitag mit Übernahmegerüchten kräftig zugelegt hatten, büßten 1,3 Prozent ein, nachdem der spanische Hauptaktionär ACS angebliche Pläne einer Hochtief-Komplettübernahme dementiert hatte. Hannover Rück gaben um 1,4 Prozent nach. Der Rückversicherer verdiente dank eines guten Kapitalanlageergebnisses im dritten Quartal mehr als erwartet, bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr aber lediglich. Die Aktie sei vor den Zahlen schon gut gelaufen, hieß es außerdem. Der Anlagenbauer Gea setzte im dritten Quartal seinen Wachstumskurs fort und erfüllte die Erwartungen des

Marktes weitgehend. Der operative Gewinn blieb knapp unter der Konsensprognose. Den im Sommer erhöhten Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der DAX-Konzern. Der Kurs machte 3,0 Prozent gut.

XETRA-NACHBÖRSE

Patrizia legten auf Tradegate um etwa 1,5 Prozent zu auf 6,80 Euro, nachdem das Immobilienunternehmen am Abend seinen Margenausblick angehoben hatte. Hugo Boss zeigten sich nicht bewegt von der Nachricht, dass der Vertriebsvorstand das Unternehmen verlässt. Renk wurden zuletzt nachbörslich gut 1 Prozent höher gesehen bei 36,25 Euro, nachdem das Rüstungsunternehmen einen Wechsel an der Spitze des Finanzressorts ab März mitgeteilt hatte.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Die US-Börsen gingen stramm auf Erholungskurs und setzten die schon am Freitag zu sehende Erholung beschleunigt fort, nachdem zuvor insbesondere Technologieaktien schwer unter die Räder gekommen waren. Auslöser waren Befürchtungen, dass der klare Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen Regulierungen und strengere Umweltauflagen für energiehungrige Rechenzentren nach sich ziehen könnten, was die ohnehin schon lange schwelenden Bedenken über die Rentabilität der immensen KI-Investitionen noch verschärfte. Mit etwas Abstand schienen viele Marktteilnehmer dies etwas entspannter zu sehen. Zur Stimmungsaufhellung trugen insbesondere weiter stark fallende Ölpreise bei. Gut dürfte auch angekommen sein, dass China zusätzliche Zölle in Höhe von 24 Prozent auf US-Waren für weitere zwei Monate aussetzte. Die Aktie des KI-Flaggschiffs Nvidia stand stark unter Druck und verlor gegen den sehr festen Markt 4,3 Prozent. Das Nvidia-Board leitete am Wochenende eine Untersuchung ein, nachdem Unternehmenschef Jensen Huang eine Affäre mit Alice Huang eingeräumt hatte, einer Geschäftsfrau, die von US-Geheimdiensten verdächtigt wird, als chinesische Spionin zu agieren. Andere Halbleiteraktien zeigten sich dagegen mit sehr kräftigen Erholungsgewinnen. Hier dürften nach den herben Einbußen in der Vorwoche auch Schnäppchenjäger unterwegs gewesen sein. AMD stiegen um 13,3, Broadcom um 8,8, Micron um 6,3 und Intel um 5,5 Prozent. GE Vernova gewannen 7,1 Prozent. Das Unternehmen gilt als Profiteur beim Bau von Rechenzentren.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/- 2 Jahre 4,54 +0,025 10 Jahre 4,86 +0,004

Im Blick hatten die Börsianer anstehende Preisdaten aus den USA. Am Dienstag wird der Verbraucherpreisindex für Oktober veröffentlicht, am Freitag der Index der Erzeugerpreise. Nach dem überraschend starken Arbeitsmarktbericht für Oktober am vergangenen Freitag stieg am Zinsterminmarkt die Wahrscheinlichkeit noch etwas weiter auf 84 Prozent, dass die US-Notenbank am 9. Dezember eine weitere Zinserhöhung beschließen wird. Entsprechend ging es mit den Renditen am Anleihemarkt etwas nach oben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:15 EUR/USD 1,1225 +0,0 0,0002 1,1223 1,1202 EUR/JPY 177,42 +0,1 0,2200 177,2000 177,0000 EUR/CHF 0,9193 -0,0 -0,0004 0,9197 0,9199 EUR/GBP 0,8344 -0,1 -0,0004 0,8348 0,8347 USD/JPY 158,03 +0,1 0,1300 157,9000 158,0000 GBP/USD 1,3448 +0,1 0,0008 1,3440 1,3416 USD/CNY 6,6695 -0,1 -0,0032 6,6727 6,6727 USD/CNH 6,6672 -0,0 -0,0021 6,6693 6,6711 AUS/USD 0,6925 -0,0 -0,0001 0,6926 0,6913 Bitcoin/USD 74.608,80 -0,5 -336,12 74.944,92 74.891,04

Der Dollar gab deutlich nach, der Euro zog auf rund 1,1220 Dollar an von rund 1,1140 am späten Freitag. EZB-Präsidentin Lagarde hatte in einem Interview angedeutet, dass die EZB auf der Ratssitzung im nächsten Monat die Zinsen erneut anheben werde; das stützte den Euro.

ROHSTOFFE

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.121,43 -0,4 -17,61 4.139,04 Silber 53,14 -0,5 -0,27 53,41 Platin 1.575,59 -0,1 -1,19 1.576,78

Der Goldpreis zog im US-Handel um 1,8 Prozent an auf 4.139 Dollar. Für Auftrieb sorgte der schwache Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum verbilligte.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 85,50 -1,6 -1,35 86,85 Brent/ICE 91,52 -1,1 -1,05 92,57

Nachdem US-Präsident Trump weitere US-Angriffe auf den Iran als sehr unwahrscheinlich bezeichnet hatte, solange die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm und eine Wiederöffnung der Straße von Hormus Fortschritte machten, ging es für die Ölpreise nochmals beschleunigt steil nach unten. Brent-Öl verbilligte sich um 5,8 Prozent auf 92,57 Dollar. Das war das niedrigste Niveau seit Anfang September.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

USA - Geldpolitik

Laut dem Präsidenten der Richmond Fed, Tom Barkin, ist angesichts einer robusten Nachfrage und einer hartnäckig hohen Inflation die angemessene Richtung der Geldpolitik relativ eindeutig. "Aus diesem Grund ist es klug, die Politik mit Vorsicht zu steuern", hieß es im Text einer Rede, die Barkin hielt.

EU

plant neue Gesetze gegen irreführende Geschäftspraktiken im Internet. Ziel der Vorstöße sind manipulative Designs, Influencer-Marketing und Chatbots mit Künstlicher Intelligenz (KI).

BAYER

hat nun auch in den USA eine Zulassung für sein Medikament Asundexian zur Prophylaxe sekundärer Schlaganfälle bekommen. Der Gerinnungshemmer gilt als Blockbuster-Kandidat für den deutschen Pharma- und Agrarchemiekonzern mit Spitzenjahresumsätzen in Milliardenhöhe.

FRESENIUS MEDICAL CARE

hat eine Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro platziert. Wie der Dialysedienstleister mitteilte, wurde die im Februar 2032 fällige Anleihe mit einem Kupon von 4,250 Prozent pro Jahr zu einem Preis von 99,497 Prozent begeben, wodurch sich eine Rendite von jährlich 4,363 Prozent ergibt.

HUGO BOSS

Oliver Timm, Vertriebsvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender, verlässt das Unternehmen Ende November auf eigenen Wunsch. Die von Timm verantworteten Aufgaben werden bis auf Weiteres unter CEO Daniel Grieder und CFO und COO Ivica Maric aufgeteilt. Timm war seit Januar 2021 im Vorstand für den Vertrieb zuständig.

K+S

hat bei der Vorlage von Quartalszahlen den Mittelwert der Jahresgewinnprognose leicht angehoben. Gerechnet wird für 2026 nun mit einem EBITDA von 700 bis 750 Millionen Euro statt wie bislang mit 680 bis 760 Millionen Euro. In der Mitte der neuen Spanne würde das EBITDA um 5 Millionen Euro höher ausfallen als bislang geschätzt. "Die weltweite Nachfrage nach Kali dürfte in diesem Jahr erneut steigen und die Kapazitätsauslastung hoch bleiben", sagte CEO Meyer.

Die Zahlen zum dritten Quartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25 Umsatz 934 +6% 897 +2% 879 EBITDA 108 -2% 102 -8% 111 Ergebnis nach Steuern ber 4,6 -76% -7,2 -- 19 Ergebnis je Aktie ber 0,03 -73% -0,04 -- 0,11 Free Cashflow ber 18 -51% 12 -66% 37

RENK

bekommt ab März eine neue Finanzchefin, Jurate Keblyte. Die derzeitige Finanzchefin, Anja Mänz-Siebje, verlängert ihren Vorstandsvertrag nicht. Keblyte verfüge als ausgewiesene Finanzexpertin über tiefgreifende Erfahrung in internationalen Industrieunternehmen, umfassende Kapitalmarkterfahrung sowie tiefgreifende Kenntnisse in der Digitalisierung und Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen, so Renk.

TAG IMMOBILIEN

hat nach den ersten neun Monaten das Ziel für den operativen Gewinn FFO I angehoben. Auch veröffentlichte der Hamburger Wohnimmobilienkonzern bereits Ziele für 2027, die weitere Steigerungen beim operativen Gewinn FFO I vorsehen sowie eine stabile Dividendenausschüttungsquote. Im laufenden Jahr rechnet Tag Immobilien nun beim für die Dividende relevanten operativen Gewinn FFO I, der das Vermietungsgeschäft in Deutschland und Polen umfasst, mit einem Wert in der Bandbreite 195 bis 200 Millionen Euro. Zuvor hatte der Konzern das obere Ende der Spanne 187 bis 197 Millionen Euro angepeilt.

Die Zahlen für die ersten neun Monate im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und FFO je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET 9MON 9M26 ggVj 9M25 Netto-Ist-Miete 304 +10% 277 EBITDA bereinigt Gesamt 244 +6% 230 Ergebnis nach Steuern 156 -49% 306 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,78 -55% 1,72 FFO I 152,7 +12% 135,8 FFO I je Aktie 0,81 +7% 0,76 FFO II 181,9 +7% 169,3 FFO II je Aktie 0,96 +1% 0,95

PATRIZIA

hat in den ersten neun Monaten den operativen Gewinn kräftig gesteigert und dabei die Margen verbessert. Das Immobilienunternehmen rechnet nun 2026 mit einem EBITDA in der Spanne 65,0 bis 75,0 statt 60,0 bis 75,0 Millionen Euro, bei der EBITDA-Marge mit 23,2 bis 28,2 statt 22,0 bis 26,5 Prozent. Beim verwalteten Vermögen erwartet Patrizia nun weniger und zwar 53,0 bis 57,0 statt 55,0 bis 60,0 Milliarden. In den ersten neun Monaten stieg das EBITDA um 37,3 Prozent auf 61,3 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 30,1 nach 22,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Treiber dieser Entwicklung waren laut Mitteilung Kostendisziplin, eine verbesserte operative Effizienz sowie höhere Transaktions- und leistungsabhängige Gebühren. Der Periodenüberschuss verdreifachte sich fast auf 20,5 Millionen Euro.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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November 10, 2026 01:32 ET (06:32 GMT)

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