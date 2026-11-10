Die Micron-Aktie hat nach dem jüngsten Kursrutsch eine kräftige Gegenbewegung gestartet und ist um +6,25% auf 733,15 US$ gestiegen. Damit nähert sich der Kurs unmittelbar dem ersten wichtigen Widerstand bei 738,90 US$. Reicht die Erholung für eine nachhaltige Trendwende oder handelt es sich lediglich um einen technischen Rebound? Chartanalyse zu Micron Der Kurs der Micron-Aktie ist aus der mehrmonatigen Handelsspanne nach unten ausgebrochen und zeitweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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