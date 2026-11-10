Die Sandisk-Aktie hat nach dem jüngsten Kurseinbruch um +6,16% auf 886,51 US$ zugelegt. Damit startet ein erster Stabilisierungsversuch, doch der übergeordnete Abwärtstrend und die bärischen Indikatoren mahnen weiterhin zur Vorsicht. Kann die Aktie im wichtigen Unterstützungsbereich einen Boden ausbilden? Chartanalyse zu Sandisk Der Sandisk-Kurs befindet sich seit dem Hoch bei rund 2.360,00 US$ in einer ausgeprägten Korrektur. Zuletzt fiel die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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