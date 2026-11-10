Die Almonty-Industries-Aktie hat nach dem massiven Abverkauf eine kräftige Gegenbewegung gestartet. Zum Wochenauftakt gewann die Wolfram-Aktie +8,07% und schloss bei 8,78 US$. Gleichzeitig liefern RSI und MACD erste bullische Signale. Ist die Korrektur damit beendet? Chartanalyse zu Almonty Industries Seit dem Hoch bei 24,39 US$ bewegt sich die Almonty-Industries-Aktie in einem fallenden Trendkanal. Inzwischen hat der Kurs die wichtige Unterstützungszone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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