Nach dem brutalen Kurssturz bei Rheinmetall kauft CEO Armin Papperger Aktien für mehr als 700.000 Euro. Dazu kommt ein neuer Großauftrag. Doch Analysten sind tief gespalten. Ist die Aktie jetzt ein Kauf? Die Rheinmetall-Aktie hat binnen weniger Tage rund 21 Prozent verloren. Doch ausgerechnet jetzt greift Konzernchef Armin Papperger zu und investiert mehr als 700.000 Euro in eigene Aktien. Gleichzeitig meldet der Rüstungskonzern einen neuen Millionenauftrag. Ist der Ausverkauf damit vorbei? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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