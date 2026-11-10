VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 10
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-09
|IE00BF541080
|464000.000
|63522712.48
|136.9024
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-09
|IE00BF540Z61
|754000.000
|55954822.92
|74.2106
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-09
|IE00BQQP9F84
|44550000.000
|4593593526.88
|103.1110
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-11-09
|IE00BDFBTQ78
|36925000.000
|2251334123.44
|60.9705
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-11-09
|IE00BYWQWR46
|9900000.000
|676994985.38
|68.3833
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-09
|IE00BQQP9G91
|12100000.000
|1252636594.29
|103.5237
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-11-09
|IE00BDS67326
|3456000.000
|238930504.26
|69.1350
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-09
|IE00BQQP9H09
|5700000.000
|410307885.52
|71.9838
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-09
|IE00BL0BMZ89
|4350000.000
|165601054.41
|38.0692
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-09
|IE00BMC38736
|87550000.000
|7882236567.31
|90.0313
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-11-09
|IE00BMDH1538
|12400000.000
|93668887.59
|7.5539
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-11-09
|IE00BMDKNW35
|45300000.000
|450332027.13
|9.9411
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-11-09
|IE0000H445G8
|470000.000
|7340664.97
|15.6184
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-11-09
|IE0002PG6CA6
|86750000.000
|900982300.12
|10.3860
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-11-09
|IE0005B8WVT6
|730000.000
|15925376.82
|21.8156
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-11-09
|IE000YU9K6K2
|21590000.000
|1563062528.49
|72.3975
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-11-09
|IE000B9PQW54
|890000.000
|25134489.86
|28.2410
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-11-09
|IE0001J5A2T9
|735000.000
|21185050.08
|28.8232
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-11-09
|IE0005TF96I9
|720000.000
|14999271.62
|20.8323
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-11-09
|IE000M7V94E1
|41920000.000
|1768738539.97
|42.1932
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-11-09
|IE000NXF88S1
|8920000.000
|262330246.07
|29.4092
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-11-09
|IE000YYE6WK5
|113950000.000
|6425881073.00
|56.3921
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-09
|IE000J6CHW80
|2774000.000
|67984994.63
|24.5079
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-09
|IE0007I99HX7
|1550000.000
|43973077.97
|28.3697
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-11-09
|IE000SBU19F7
|510000.000
|14013409.35
|27.4773
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-11-09
|IE0007Y8Y157
|30400000.000
|761511395.74
|25.0497
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-11-09
|IE000QYDXKV5
|1550000.000
|32687867.75
|21.0889
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-11-09
|IE000YYVSM16
|5350000.000
|82168233.44
|15.3585
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-11-09
|IE000GLK5WA7
|400000.000
|7570378.70
|18.9259
|VanEck China Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-09
|IE000TS4B6Y3
|200000.000
|3542302.46
|17.7115
© 2026 PR Newswire