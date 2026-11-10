Anzeige
Mehr »
Dienstag, 10.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
GBC-Kursziel 1,42 USD bis Juni 2027, die 200 % Chance!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
VG

WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
Tradegate
10.11.26 | 09:21
91,52 Euro
-0,76 % -0,70
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
91,4191,5109:24
91,4291,5009:24
PR Newswire
10.11.2026 08:12 Uhr
131 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 10

Fund NameNAV DateTicker SymbolISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2026-11-09IE00BF541080464000.00063522712.48136.9024
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2026-11-09IE00BF540Z61754000.00055954822.9274.2106
VanEck Gold Miners UCITS ETF2026-11-09IE00BQQP9F8444550000.0004593593526.88103.1110
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2026-11-09IE00BDFBTQ7836925000.0002251334123.4460.9705
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2026-11-09IE00BYWQWR469900000.000676994985.3868.3833
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2026-11-09IE00BQQP9G9112100000.0001252636594.29103.5237
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2026-11-09IE00BDS673263456000.000238930504.2669.1350
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2026-11-09IE00BQQP9H095700000.000410307885.5271.9838
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2026-11-09IE00BL0BMZ894350000.000165601054.4138.0692
VanEck Semiconductor UCITS ETF2026-11-09IE00BMC3873687550000.0007882236567.3190.0313
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2026-11-09IE00BMDH153812400000.00093668887.597.5539
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2026-11-09IE00BMDKNW3545300000.000450332027.139.9411
VanEck New China UCITS ETF2026-11-09IE0000H445G8470000.0007340664.9715.6184
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-11-09IE0002PG6CA686750000.000900982300.1210.3860
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2026-11-09IE0005B8WVT6730000.00015925376.8221.8156
VanEck Space Innovators UCITS ETF2026-11-09IE000YU9K6K221590000.0001563062528.4972.3975
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2026-11-09IE000B9PQW54890000.00025134489.8628.2410
VanEck Circular Economy UCITS ETF2026-11-09IE0001J5A2T9735000.00021185050.0828.8232
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-11-09IE0005TF96I9720000.00014999271.6220.8323
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2026-11-09IE000M7V94E141920000.0001768738539.9742.1932
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2026-11-09IE000NXF88S18920000.000262330246.0729.4092
VANECK DEFENSE UCITS ETF2026-11-09IE000YYE6WK5113950000.0006425881073.0056.3921
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2026-11-09IE000J6CHW802774000.00067984994.6324.5079
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2026-11-09IE0007I99HX71550000.00043973077.9728.3697
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2026-11-09IE000SBU19F7510000.00014013409.3527.4773
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-11-09IE0007Y8Y15730400000.000761511395.7425.0497
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-11-09IE000QYDXKV51550000.00032687867.7521.0889
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF2026-11-09IE000YYVSM165350000.00082168233.4415.3585
VanEck Agribusiness UCITS ETF2026-11-09IE000GLK5WA7400000.0007570378.7018.9259
VanEck China Semiconductor UCITS ETF2026-11-09IE000TS4B6Y3200000.0003542302.4617.7115
© 2026 PR Newswire
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und die möglichen Gewinner der zweiten Öl-Welle entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.