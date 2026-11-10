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ANTHBOT kündigt Black Friday-Rabatte von 250 US-Dollar / 250 Euro auf die Mähroboter M5 und M9 an.



10.11.2026 / 08:10 CET/CEST

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Die kompakten Modelle M5 und M9 kombinieren drahtlose Navigation und intelligente Funktionen für eine einfachere Rasenpflege. BERLIN, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- ANTHBOT, ein Anbieter intelligenter Mähroboter, kündigte heute Black-Friday-Rabatte von 250 US-Dollar bzw. 250 Euro auf die Modelle M5 und M9 an. Die Angebote sind Teil der Kampagne "Easy Mowing. Extra Savings.", die bis zum 7. Dezember 2026 läuft. Black Friday Angebote Vom 10. November bis zum 7. Dezember 2026: M5 : $549 (regulär $799) / €499 (regulär €749).

$549 (regulär $799) / €499 (regulär €749). M9 : $649 (regulär $899) / €599 (regulär €849). Amazon-Kunden können an einer Gratis-Bestellung-Aktion teilnehmen und haben die Chance, eine vollständige Rückerstattung für das M5 oder M9 zu gewinnen. Im offiziellen ANTHBOT-Shop gibt es außerdem zeitlich begrenzte Blitzangebote, Geschenkgutscheine als Bonus, Gutscheine mit bis zu 30 % Rabatt und 2- bis 3-fache Prämienpunkte. Intelligentere Rasenpflege, weniger Handarbeit Der M5 ist für kleine und mittelgroße Gärten konzipiert und bewältigt Rasenflächen bis zu 500 m², während der M9 bis zu 1.000 m² abdeckt. Dank ihrer kompakten Bauweise können beide Modelle auch durch Passagen mit einer Breite von nur 65 cm navigieren und eignen sich daher hervorragend für Gärten mit eingeschränktem Zugang und komplexen Grundrissen. Full-Band RTK und Dual-Vision-Navigation ermöglichen die automatische Kartierung von Rasenflächen und die Routenplanung ohne Begrenzungsdrähte. Mit der ANTHBOT-App können Benutzer Mähvorgänge planen und mehrere Zonen verwalten, wodurch der Bedarf, Mähvorgänge jeden Tag manuell zu starten oder anzupassen, reduziert wird. Während des Mähvorgangs hilft die KI-gestützte Hinderniserkennung den Mähern, Tiere und übliche Gartengegenstände zu erkennen und zu vermeiden, wodurch das Risiko versehentlicher Berührungen und Kollisionen verringert wird. Regensensoren schicken die Rasenmäher bei Regen automatisch zurück zu ihren Ladestationen. So wird das Mähen bei Nässe vermieden und das Risiko von Rasenschäden verringert. Der M9 wurde außerdem von WIRED , einer führenden US-amerikanischen Technologiepublikation, zum "Besten Budget-Mähroboter" gekürt. Für weitere Informationen besuchen Sie den ANTHBOT Amazon Store oder den ANTHBOT offiziellen Shop . Informationen zu ANTHBOT ANTHBOT ist auf intelligente Mähroboter spezialisiert und bedient Kunden in mehr als 30 Ländern. ANTHBOT ist eine der meistverkauften Marken für Mähroboter auf Amazon Deutschland . Die Produkte sind auch bei großen europäischen Einzelhändlern wie BAUHAUS , Boulanger , Elkjøp , Salling Group und Landi erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf anthbot.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/anthbot-kundigt-black-friday-rabatte-von-250-us-dollar--250-euro-auf-die-mahroboter-m5-und-m9-an-302934219.html



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