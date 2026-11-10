920 Lkw-Konfigurationen: Janus Electric öffnet den Umrüstmarkt neben Daimler Truck

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Die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs wird häufig an neuen Fahrzeugen gemessen. Welche Reichweite erreicht der nächste Elektro-Lkw? Wie schnell lädt seine Batterie? Und wann sinken die Anschaffungskosten? Für Speditionen beginnt die Rechnung jedoch oft an einer anderen Stelle: bei den Fahrzeugen, die bereits auf dem Betriebshof stehen.

Ein funktionierender Diesel-Lkw bleibt ein wertvoller Vermögensgegenstand. Seine vorzeitige Ablösung bindet Kapital. Deshalb entsteht neben dem Wettbewerb um neue Elektrofahrzeuge eine zweite industrielle Frage: Welche bestehenden Lastwagen lassen sich wirtschaftlich elektrifizieren?

Eine aktuelle Entwicklung bei Janus Electric Holdings Limited (ISIN: AU0000395626) macht diese Frage konkreter. Nach Unternehmensangaben umfasst die kalifornische Autorisierung seines elektrischen Umrüstsystems inzwischen 39 schwere Lkw-Modelle und 920 Fahrzeugkonfigurationen.

Daimler Truck zeigt, wie weit neue E-Lkw gekommen sind

Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8) treibt unter anderem mit dem Mercedes-Benz eActros 600 die Elektrifizierung des Fernverkehrs voran. Zur IAA Transportation 2026 meldete der Konzern mehr als 160 Millionen Kilometer, die Kundenfahrzeuge seit dem Produktionsstart Ende 2024 zurückgelegt hätten.

Mit dem eActros Lowliner erweitert der Hersteller sein Angebot außerdem für Transporte mit besonders volumenstarken Aufliegern. Das zeigt, wie unterschiedlich die Anforderungen im Güterverkehr sind: Reichweite allein entscheidet ebenso wenig wie eine einzelne Ladezeit.

Für europäische Flottenbetreiber wächst damit die Auswahl neuer batterieelektrischer Fahrzeuge. Gleichzeitig bleibt die Umstellung eine Investitionsentscheidung für jeden einzelnen Einsatzbereich.

Neue Fahrzeuge können dort sinnvoll sein, wo ohnehin Ersatzbeschaffungen anstehen. Bei jüngeren, technisch geeigneten Diesel-Lkw stellt sich dagegen die Frage, ob das vorhandene Fahrzeug weitergenutzt werden kann. Genau diese unterschiedliche Ausgangslage eröffnet Raum für zusätzliche Geschäftsmodelle.

Aus einem technischen Konzept wird ein breiteres Angebot

Janus ersetzt bei geeigneten schweren Diesel-Lkw den Verbrennungsmotor, das Getriebe und das Kraftstoffsystem durch einen elektrischen Antrieb. Hinzu kommen austauschbare Batterien sowie Lade- und Wechselinfrastruktur.

Die erweiterte Autorisierung der kalifornischen Luftreinhaltungsbehörde CARB betrifft nach Unternehmensangaben sechs große US-Lkw-Marken und die Modelljahre 2016 bis 2026.

Entscheidend ist dabei die Bedeutung der Zahl 920. Sie bezeichnet Fahrzeugkonfigurationen, keine bestellten oder bereits umgerüsteten Lastwagen. Auch wird dadurch nicht automatisch jeder entsprechende Lkw förderfähig.

Dennoch verändert eine breitere Fahrzeugabdeckung die kommerzielle Ausgangslage. Ein Anbieter kann mehr vorhandene Flotten auf ihre Eignung prüfen, statt sein Angebot auf wenige Ausgangsmodelle beschränken zu müssen.

Für Kunden wird damit eine entscheidende Vorfrage leichter beantwortbar: Passt die Technologie überhaupt zu den Fahrzeugen, die das Unternehmen besitzt?

Warum Zulassungen zum wirtschaftlichen Zugang gehören

Im Nutzfahrzeuggeschäft genügt ein funktionierender Prototyp nicht. Flottenbetreiber benötigen einen rechtlich zulässigen, wartbaren und finanzierbaren Betrieb. Dazu kommen die Anforderungen einzelner Förderprogramme.

Janus meldete zuletzt insgesamt 20 eingereichte Förderanträge für den Kunden Ability Tri-Modal. Vier davon waren bereits genehmigt. Die übrigen Anträge dürfen entsprechend nicht mit bewilligten Zuschüssen gleichgesetzt werden.

Gerade diese Unterscheidung erklärt den Weg zur kommerziellen Umsetzung. Fahrzeugabdeckung, Förderfähigkeit, Finanzierung und tatsächliche Auslieferung sind aufeinanderfolgende Schritte.

Eine größere technische und regulatorische Reichweite schafft deshalb zunächst eine bessere Vertriebsgrundlage. Umsatz entsteht erst, wenn daraus finanzierte und ausgelieferte Kundenfahrzeuge werden.

Für deutsche Anleger ist dieser Ablauf ebenfalls relevant. Auch Europas Flotten bestehen aus unterschiedlichen Marken, Baujahren und Einsatzprofilen. Die kalifornische Autorisierung gilt allerdings nicht als europäische Zulassung.

124 Bestellungen liefern den nächsten Praxistest

Janus weist für Nordamerika einen Auftragsbestand von 124 geplanten Umrüstungen aus: 99 in den USA und 25 in Kanada. Der indikative Bruttovertragswert beträgt rund 64,6 Millionen AUD.

Bestimmte Aufträge bleiben von Förderzusagen, Kundenfinanzierungen und weiteren Bedingungen abhängig. Der Auftragswert ist daher weder bereits erzielter Umsatz noch verfügbarer Zahlungsmittelbestand.

Die operative Basis stammt bislang aus Australien. Dort nennt das Unternehmen 28 umgerüstete Fahrzeuge, mehr als eine Million gefahrene Kilometer und über 4.500 Batteriewechsel.

Diese Erfahrungen sind wichtig, weil die nordamerikanische Expansion mehr verlangt als zusätzliche Verkaufsaktivitäten. Werkstätten müssen Fahrzeuge umrüsten, Batterien verfügbar sein und Kunden ihre Infrastruktur nutzen können.

Die erweiterte Fahrzeugabdeckung vergrößert somit die Gelegenheit. Der Produktionshochlauf entscheidet darüber, wie viel davon wirtschaftlich erschlossen werden kann.

Fazit

Daimler Truck zeigt, dass neue batterieelektrische Lastwagen im täglichen Güterverkehr angekommen sind. Die nächste Phase der Elektrifizierung betrifft jedoch auch den Umgang mit vorhandenen Fahrzeugen. Nicht jede Spedition beginnt ihre Transformation mit einer vollständigen Neubeschaffung.

Janus versucht, diese bestehende Flotte mit einem standardisierten Umrüst- und Batteriewechselangebot zu erreichen. Die Autorisierung für 39 Modelle und 920 Konfigurationen verbreitert dafür die Grundlage im kalifornischen Markt. Sie ist ein konkreter Fortschritt, ersetzt aber weder Kundenaufträge noch die Prüfung einzelner Fördervoraussetzungen.

Der nordamerikanische Auftragsbestand schafft nun die Möglichkeit, das Modell in größerem Umfang zu erproben. Anleger sollten besonders auf abgeschlossene Umrüstungen, tatsächliche Inbetriebnahmen und daraus entstehende Einnahmen achten. Ebenso wichtig bleiben Batterieversorgung, Werkstattkapazitäten und Kundenfinanzierung.

Für Janus liegt die Chance darin, Elektrifizierung für mehr vorhandene Lastwagen zugänglich zu machen. Der wirtschaftliche Wert der erweiterten Autorisierung wird sich daran messen lassen, wie viele dieser Fahrzeuge tatsächlich auf die Straße kommen.

Quellen

Janus Electric: Europe Investor Introduction, November 2026, Draft 2. Vom Nutzer bereitgestellte Präsentation.

Daimler Truck: IAA Transportation 2026 - Daimler Truck feiert 130 Jahre Lkw und bringt den Transport von morgen auf die Straße, September 2026.

https://www.daimlertruck.com/newsroom/pressemitteilung/iaa-transportation-2026-daimler-truck-feiert-130-jahre-lkw-und-bringt-den-transport-von-morgen-auf-die-strasse-53589108

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Janus Electric

Land: Australien

ISIN: AU0000395626

Janus Electric Ltd

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Enthaltene Werte: DE000DTR0CK8,AU0000395626