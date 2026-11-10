Berlin (ots) -- Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Gasgrill und Equipment winterfest zu machen.- Gasflasche sicher vom Grill trennen: Darauf sollten Grillfans achten.- Aufrecht stehend, gut belüftet und oberhalb der Erdgleiche: Diese Regeln gelten für die Lagerung von Gasflaschen.- Worauf es außerdem ankommt, damit der Gasgrill zum Start in die nächste BBQ-Saison wieder einsatzbereit ist, erklärt Markus Lau, Technikexperte beim Flüssiggas Verband.Immer häufiger sinken die Temperaturen inzwischen Richtung null Grad. Frost und Feuchtigkeit können dem Gasgrill zusetzen. Wer nicht das ganze Jahr durchgrillt, macht ihn jetzt winterfest. "Nichts ist ärgerlicher, als wenn das Equipment beim Angrillen im nächsten Frühling nicht optimal funktioniert", sagt Markus Lau, Technikexperte beim Flüssiggas Verband. "Deshalb ist es wichtig, Gasgrill und Gasflasche über den Winter richtig zu lagern." Vier Schritte zeigen, worauf es dabei ankommt.Schritt 1: Gasgrill ausbrennenSchimmelbildung verhindern: Bevor der Gasgrill in die Winterpause geht, ist eine gründliche Reinigung wichtig. "Fett- und Grillgutreste auf dem Rost lassen sich am besten durch Ausbrennen entfernen", sagt Markus Lau. "Dazu den Gasgrill mit geschlossenem Deckel auf höchster Stufe aufheizen." Sobald kein Rauch mehr entsteht, ist das Ausbrennen abgeschlossen. Den Grill entsprechend der Herstelleranleitung abschalten und abkühlen lassen. Nun Grillrost und Brennerabdeckung mit einer geeigneten Grillbürste von Asche- und Rußresten befreien. Anschließend die Innenflächen, die Fettauffangschale und die Außenseiten säubern. Nach der Reinigung den Grill gut abtrocknen, damit sich kein Rost bildet.Schritt 2: Gasflasche korrekt vom Grill trennenErst trennen, dann lagern: Zunächst das Flaschenventil schließen und den Druckregler von der Gasflasche lösen. Anschließend die schwarze Verschlussmutter auf das Anschlussgewinde des Flaschenventils schrauben. Da es sich um ein Linksgewinde handelt, wird die Verschlussmutter gegen den Uhrzeigersinn festgedreht. Dann - sofern vorhanden - den Ventilschutz, meist eine rote Schutzkappe, auf das Flaschenventil setzen. Manche Gasflaschen verfügen stattdessen über einen festen Schutzkragen. Beides schützt das Ventil vor Beschädigungen bei Lagerung und Transport. "Der Druckregler kann über den Gasschlauch mit dem Grill verbunden bleiben", sagt Markus Lau. "Jedes zusätzliche Lösen und Wiederanschließen erhöht das Risiko einer undichten Verbindung."Extra-Tipp Zehnjahresfrist: Bei dieser Gelegenheit lohnt sich ein Blick auf das Alter von Gasschlauch und Druckregler. Beide müssen spätestens nach zehn Jahren ausgetauscht werden. Wer feststellt, dass im kommenden Jahr ein Austausch ansteht, besorgt sich beim nächsten Baumarktbesuch gleich passende Ersatzteile mit Herstellungsjahr 2027. So ist für den Start in die nächste BBQ-Saison schon vorgesorgt.Schritt 3: Gasflaschen richtig lagernGeeignete Lagerorte: Garagen oder Gartenschuppen mit ausreichender Belüftung. "Gasflaschen müssen immer aufrecht stehend und oberhalb der Erdgleiche gelagert werden", sagt Markus Lau. "Daher sind Keller oder Schächte als Lagerorte tabu." Zudem ist die Lagerung in Schlafräumen, Fluren, Treppenhäusern und Durchgängen verboten. Für die Lagerung im Freien gilt: Die Flaschen müssen vor unbefugtem Zugriff geschützt sein. Minustemperaturen sind für Flüssiggasflaschen kein Problem. Übrigens: Die Regeln zur Lagerung gelten für volle und leere Gasflaschen gleichermaßen.Schritt 4: Gasgrill an einem trockenen Ort unterbringenVor Feuchtigkeit schützen: Während der Winterpause sollte der Gasgrill möglichst witterungsgeschützt stehen. Ideale Lagerorte sind beispielsweise eine Garage oder ein Gartenhaus. "Wer seinen Grill im Freien überwintern lässt, schützt ihn am besten mit einer wetterfesten Haube", sagt Markus Lau. Auch auf den Untergrund kommt es an, um Rostschäden vorzubeugen: Eine überdachte Terrasse mit befestigtem Boden ist besser geeignet als eine feuchte Rasenfläche. Gasschlauch und Druckregler sollten unter der Schutzhaube vor Nässe geschützt werden.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) - nicht zu verwechseln mit verflüssigtem Erdgas (LNG, Methan) - besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Die erneuerbaren Varianten sind als biogenes Flüssiggas und künftig als Dimethylether (rDME) verfügbar. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Olaf HermannTel.: 030 / 29 36 71 - 22Mobil: 0170 / 457 80 72E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112641/6387294