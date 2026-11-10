WIESBADEN (ots) -Stadtstaaten Berlin und Hamburg mit den meisten Fällen je 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner, Schleswig-Holstein und Thüringen mit den wenigstenDie Notfallambulanzen sind oft erste Anlaufstelle bei akuten gesundheitlichen Beschwerden und Teil der ärztlichen Grundversorgung in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden in den Krankenhäusern in Deutschland im Jahr 2025 rund 13,2 Millionen ambulante Notfälle behandelt - das war ein Anstieg um 1,3 % gegenüber dem Jahr 2024 und der höchste Wert seit Beginn der Erfassung im Jahr 2018. Damit wurden im Jahr 2025 deutschlandweit im Durchschnitt täglich rund 36 100 Menschen in einer Notfallambulanz versorgt. Im Jahr 2020 war die Zahl der ambulanten Notfallbehandlungen mit insgesamt 9,4 Millionen auf dem niedrigsten Stand, seitdem stieg sie kontinuierlich an. Die Covid-19-Pandemie hatte in den Jahren 2020 und 2021 zu einem Rückgang der Fallzahlen in den Notaufnahmen geführt.Die Zahl der vollstationären Behandlungsfälle betrug im Jahr 2025 insgesamt rund 17,7 Millionen - ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 1,2 %.Bundesweit 158 Behandlungen in Notfallambulanzen je 1 000 Einwohnerinnen und EinwohnerDie meisten in einer Ambulanz behandelten Notfälle gab es 2025 in den bevölkerungsreichsten Bundesländern Nordrhein-Westfalen (3,4 Millionen Behandlungsfälle), Bayern (1,9 Millionen) und Baden-Württemberg (1,7 Millionen). Auf 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner kamen deutschlandweit durchschnittlich rund 158 Behandlungen in Notfallambulanzen. Dabei unterscheidet sich die Quote deutlich von Bundesland zu Bundesland: Besonders hoch war sie in den Stadtstaaten Berlin (221 Fälle je 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner) und Hamburg (212 Fälle), besonders niedrig in Schleswig-Holstein (117) und Thüringen (121 Fälle).Methodische HinweiseDie Daten zu den Notfallambulanzen stammen aus der Krankenhausstatistik. Hierbei handelt es sich um die Zahl der ambulanten Behandlungsfälle in einer Notaufnahme. Mehrfachzählungen einer Person sind möglich, falls die Patientin oder der Patient im jeweiligen Berichtsjahr mehrfach in einer ambulanten Notaufnahme behandelt wurde.Der Auswertung liegen die ambulante Behandlung von Notfällen gemäß EBM-Ziffern 01210, 01212, 01205, 01207 zugrunde sowie die ambulante Behandlung von Notfällen, die nicht über die GKV abgerechnet werden.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:GesundheitsstatistikenTelefon: +49 611 75 8121www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6387299