Berlin (ots) -Zum mittlerweile siebten Mal lobt die Rosa-Luxemburg-Stiftung den nach Hans Grundig (1901-1958) und Lea Grundig (1906-1977) benannten Kunstpreis (https://www.hans-und-lea-grundig.de/auslobung-des-hans-und-lea-grundig-preises-2027/more-1706) für das Jahr 2027 aus. Ausgezeichnet werden bildende künstlerische Arbeiten, kunsthistorische Beiträge sowie innovative Projekte der Kunstvermittlung."Kunst und Kultur mit dem expliziten Fokus auf Exil, Migration und Diaspora besondere Aufmerksamkeit und Anerkennung zu verleihen, erscheint uns als Jury gerade in diesen Zeiten ein dringlicheres Anliegen denn je. Wie wichtig diese Preisausrichtung ist, zeigen nicht zuletzt die Vielzahl und die hohe Qualität und Aktualität der Einreichungen der letzten Jahre, die wir in gleicher Weise auch in Reaktion auf diese Ausschreibung erwarten," sagen Dr. Dorothea Schöne und Dr. Klaus Lederer, Ko-Vorsitzende der Jury.Die Ausrichtung des Preises wurzelt in Lea Grundigs eigener Exilerfahrung: Ausgehend von ihren Jahren in Palästina zwischen 1940 und 1948 orientierte sich der Preis an der Suche nach einer diasporistischen Kunst im Zeitalter weltweiter Migrationsbewegungen, in Anlehnung an R. B. Kitajs "Diasporistisches Manifest" von 1988. Gesucht werden Werke, die Widerspruch, Widerstand, Migration, Flucht und Exil verhandeln - Kunst von Menschen, die in mehreren Gesellschaften zugleich leben und deren künstlerische Radikalität politisch ist.Bewerbungen können bis zum 31. März 2027 eingereicht werden, die Juryentscheidung fällt im Frühjahr. Im vierten Quartal 2027 findet die feierliche Preisverleihung statt.Weitere Informationen: Hans-und-Lea-Grundig-Preis (https://www.hans-und-lea-grundig.de/auslobung-des-hans-und-lea-grundig-preises-2027/more-1706)Jury-Mitglieder:Dr. Avi Feldman (Kurator, Berlin), Jens Heitjohann (Kurator, Wuppertal), Dr. Klaus Lederer (Bürgermeister von Berlin und Senator für Kultur und Europa a. D., Ko-Vorsitzender), Haleh Redjaian (Künstlerin, Berlin), Dr. Dorothea Schöne (Künstlerische Leiterin Kunsthaus Dahlem, Preisträgerin 2021, Ko-Vorsitzende), Prof. Dr. Ines Weizman (Architekturtheoretikerin, London, Preisträgerin 2015), Prof. Dr. Mirjam Zadoff (Direktorin NS-Dokumentationszentrum München).Pressekontakt:Jannine Elaine HamiltonMobil +49-173-6096103jannine.hamilton@rosalux.orgOriginal-Content von: Rosa-Luxemburg-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128021/6387298