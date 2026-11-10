China gewährt zwei Monate Aufschub: Warum der Wettlauf um Seltene Erden weitergeht

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Zwei weitere Monate Zeit: China hat am 9. November die Aussetzung bestimmter Exportkontrollen bis zum 10. Januar 2027 verlängert. Wie Reuters berichtet, betrifft die Entscheidung Maßnahmen, deren Pause in diesem Monat ausgelaufen wäre. Weitere Einzelheiten nannte das chinesische Handelsministerium zunächst nicht.

Für Unternehmen, die Seltene Erden oder daraus hergestellte Komponenten benötigen, ist die Nachricht zunächst eine Entlastung. Für die langfristige Beschaffung bleibt jedoch eine Frage offen: Wie plant eine Industrie ihre Versorgung über Jahre, wenn wichtige Handelsbedingungen vorerst nur um zwei Monate verlängert werden?

Die Antwort darauf entscheidet auch, welche Bedeutung zusätzliche Rohstoffquellen und Verarbeitungskapazitäten außerhalb Chinas behalten.

Eine Atempause verändert noch keine Lieferkette

Die aktuelle Verlängerung steht im Zusammenhang mit den Handelsgesprächen zwischen Washington und Peking. Sie ist keine allgemeine Aufhebung sämtlicher chinesischer Beschränkungen für Seltene Erden.

Für Einkäufer kann ein Aufschub dennoch wertvoll sein. Er verschafft Zeit, Lieferungen zu organisieren und Bestände zu planen. Ob daraus dauerhaft günstigere oder verlässlichere Beschaffungsbedingungen entstehen, hängt von weiteren Entscheidungen und der praktischen Abwicklung der Exporte ab.

Für Investoren lohnt deshalb die Unterscheidung zwischen kurzfristiger Verfügbarkeit und langfristiger Versorgungssicherheit. Eine politische Einigung kann den Druck auf einzelne Lieferungen reduzieren. Sie schafft aber noch keinen zweiten qualifizierten Anbieter für ein benötigtes Material.

Warum die Verarbeitung entscheidend bleibt

Seltene Erden durchlaufen mehrere Produktionsstufen, bevor sie in einem Elektromotor, einer Industrieanlage oder einem anderen technischen Produkt eingesetzt werden können. Nach der Förderung folgen Aufbereitung, Trennung und gegebenenfalls die Herstellung von Metallen, Legierungen und Magneten.

Die Internationale Energieagentur verweist deshalb auf den Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten besonders bei Raffination und Magnetproduktion. Eine neue Lagerstätte erweitert das geologische Angebot. Für einen Industriekunden wird daraus erst dann eine alternative Bezugsquelle, wenn das passende Produkt zuverlässig geliefert werden kann.

Dieser Aufbau dauert länger als eine Handelsverhandlung. Neue Verfahren müssen erprobt, Anlagen genehmigt und Produkte bei Kunden qualifiziert werden.

Lynas und MP Materials bauen industrielle Alternativen

Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6) verbindet die Förderung in Westaustralien mit Verarbeitung in Australien und der Trennung Seltener Erden in Malaysia. Damit verfügt das Unternehmen bereits über eine industrielle Lieferkette außerhalb Chinas.

MP Materials (ISIN: US5533681012) arbeitet in den USA ebenfalls an mehreren Stufen. Zum Bergbau- und Verarbeitungsstandort Mountain Pass kommt die Herstellung von Metallen, Legierungen und Magneten in Texas.

Beide Beispiele zeigen, warum Diversifizierung mehr verlangt als zusätzliche Erzförderung. Technisches Wissen, Kundenbeziehungen und ein funktionierender Produktionsbetrieb müssen zusammenkommen. Eine ruhigere Phase im Handel kann Zeit für diesen Aufbau schaffen. Ob Unternehmen und Regierungen diese Zeit nutzen, ist für die künftige Angebotsstruktur wichtiger als die tägliche Börsenreaktion auf eine Exportmeldung.

St George entwickelt eine weitere mögliche Rohstoffquelle

In Brasilien entwickelt St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) das vollständig eigene Araxá-Projekt. Es enthält Seltene Erden und Niob und liegt im etablierten Bergbaurevier von Minas Gerais.

Die ausgewiesene Mineralressource umfasst 111,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxiden und 0,57 Prozent Niobpentoxid bei einem Schwellenwert von zwei Prozent Gesamtseltenerdoxiden. Für mögliche Magnetlieferketten ist insbesondere das enthaltene Neodym und Praseodym relevant.

St George untersucht bei Pilotarbeiten, wie sich getrennte Konzentrate gewinnen und geeignete Zwischenprodukte herstellen lassen. Dazu gehört die Prüfung eines gemischten Seltene-Erden-Karbonats. Dieses würde weitere Verarbeitung benötigen, bevor daraus Magnetwerkstoffe entstehen könnten.

Entwicklungsarbeit statt Abhängigkeit von einer Schlagzeile

Die Niobkomponente eröffnet Araxá daneben einen eigenen Absatzmarkt, unter anderem als Legierungszusatz für Stähle. Ob beide Produktströme wirtschaftlich zusammenwirken können, soll die weitere technische Arbeit klären.

Die chinesische Entscheidung verändert diese Entwicklungsaufgaben nicht unmittelbar. Für St George zählen Verarbeitungsergebnisse, Kosten, Genehmigungen und die spätere Finanzierung eines kommerziellen Betriebs. Die geopolitische Diskussion erklärt, warum potenzielle Abnehmer zusätzliche Lieferwege prüfen könnten.

Fazit

Chinas Verlängerung bietet kurzfristige Entlastung, lässt die langfristige Beschaffungsfrage jedoch offen. Ein Aufschub bis Januar kann Unternehmen helfen, Lieferungen und Bestände zu organisieren. Eine belastbare Alternative entsteht erst durch qualifizierte Produkte, ausreichende Kapazitäten und verlässliche Geschäftsbeziehungen.

Für etablierte Anbieter wie Lynas und MP Materials bleibt deshalb die industrielle Umsetzung zentral. Auch für neue Projekte verschwindet die Perspektive durch eine Exportpause nicht automatisch. Sie müssen allerdings unter unterschiedlichen Handels- und Preisbedingungen wirtschaftlich bestehen können.

St George bringt mit Araxá eine umfangreiche Ressource und zwei kritische Rohstoffe in diese Entwicklung ein. Entscheidend ist nun, ob die Pilotarbeiten einen tragfähigen Verarbeitungsweg bestätigen und die weiteren Studien einen kommerziellen Betrieb unterstützen. Politische Unsicherheit allein macht aus einer Lagerstätte noch keine Mine. Der zweimonatige Aufschub zeigt aber, warum langfristig planende Abnehmer mehr benötigen als eine vorläufige Handelszusage: zusätzliche Lieferquellen, die tatsächlich produzieren können.

Quellen

Reuters, Lewis Jackson: "China extends suspension of new rare earth controls until January", 9. November 2026. reuters.com

https://www.reuters.com/world/china/china-extends-suspension-new-rare-earth-controls-until-january-2026-11-09/

Internationale Energieagentur: "Rare Earth Elements - Executive summary".

https://www.iea.org/reports/rare-earth-elements/executive-summary

Lynas Rare Earths: Unternehmens- und Betriebsübersicht.

https://lynasrareearths.com/

MP Materials: Übersicht zur Metall- und Magnetproduktion.

https://mpmaterials.com/magnetics/

St George Mining: "Quarterly Activities and Cashflow Report", 30. Oktober 2026.

https://www.stgm.com.au/pdf/41471e8d-eeb3-4cf4-8675-738c1a53ec47/Platform/ListPage/Quarterly-Activities-and-Cashflow-Report.pdf

St George Mining: IMARC-Präsentation, 27. Oktober 2026.

https://stgm.com.au/pdf/de982834-d69d-4ec5-a727-f832de546250/Platform/ListPage/St-George-at-the-IMARC-Conference-Sydney.pdf

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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