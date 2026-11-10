Der DAX wird zum heutigen Handelsstart bei rund 26 570 Punkten erwartet und nimmt damit erneut Kurs auf seine bisherigen Rekordstände. Die Ausgangslage für die deutschen Standardwerte bleibt vielversprechend. Freundliche Vorgaben aus Asien und die Hoffnung auf eine weitere Entspannung im Nahen Osten sorgen für anhaltende Kaufbereitschaft. Nach der kräftigen Erholung der vergangenen Handelstage scheinen die Anleger wieder bereit zu sein, größere Risiken einzugehen. Die Börsenbullen haben das Kommando zurückgewonnen, und aus der Angst noch in der vergangenen Woche ist innerhalb weniger Tage wieder Gier geworden, die Gier auf Rendite.

Besonders die geopolitische Entwicklung liefert derzeit wichtige Argumente für steigende Aktienkurse. Die USA scheinen vorerst keine weiteren militärischen Aktionen gegen den Iran in Betracht zu ziehen. Stattdessen rücken diplomatische Bemühungen stärker in den Vordergrund, auch wenn die Verhandlungen schwierig und langwierig bleiben dürften. Für die Finanzmärkte ist bereits die Aussicht auf eine Deeskalation eine spürbare Erleichterung. Sinkende geopolitische Risikoprämien und die damit verbundene Entspannung an den Energiemärkten verringern die Inflationssorgen und verbessern gleichzeitig die Perspektiven für Unternehmen und Verbraucher. Die Hoffnung auf Frieden wird damit zunehmend zu einem wichtigen Kurstreiber.

Neben der Geopolitik rückt die laufende Berichtssaison wieder stärker in den Mittelpunkt. Mit Infineon und Henkel legen heute zwei bedeutende DAX-Unternehmen ihre Quartalszahlen vor. Infineon kann die Erwartungen der Analysten übertreffen und unterstreicht damit seine Rolle als einer der potenziellen Profiteure des weltweiten KI-Investitionsbooms. Die jüngsten Zweifel an der Dynamik des Technologiesektors könnten dadurch weiter in den Hintergrund treten. Bei Henkel fällt das Bild dagegen gemischter aus. Der Konsumgüterkonzern kämpft wie andere Unternehmen der Branche mit einem schwierigen Marktumfeld, in dem sich positive Entwicklungen und anhaltende Belastungen die Waage halten.

Auf der Konjunkturseite richten sich die Blicke heute insbesondere auf die amerikanischen Verbraucherpreise und die wöchentlichen ADP-Arbeitsmarktdaten. Nach den zuletzt überraschend robusten Beschäftigungszahlen dürfte vor allem die Inflationsentwicklung mit Spannung verfolgt werden. Ein nachlassender Preisdruck könnte die Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik stützen. Sollten die Daten dagegen erneut Inflationsrisiken signalisieren, könnten die Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen schnell zurückkehren. Gerade für die hoch bewerteten Technologieaktien bleibt die Entwicklung der Zinsen ein entscheidender Faktor.

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