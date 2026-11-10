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Jackery halbiert zum Black Friday die Preise: Ausgewählte Powerstations und Solarspeicher-Bundles zum niedrigsten Preis des Jahres plus Geschenke



10.11.2026 / 09:05 CET/CEST

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DÜSSELDORF, Deutschland, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Ob mobile Stromversorgung beim Camping oder mehr Unabhängigkeit vom Stromnetz zu Hause: Jackery bietet zum Black Friday vom 10. bis 30. November 2026 deutliche Preisnachlässe auf viele Energielösungen. Besonders viel sparen lässt sich während der Black Weeks bei den mobilen Powerstations Explorer 2000 v2 und Explorer 3000 v2, verschiedenen Solargeneratoren sowie dem intelligenten Heimspeicher SolarVault 3 Pro Max im All-In-Bundle für den schnellen Einsatz. Je nach Modell und Ausstattung sparen Käuferinnen und Käufer zwischen 400 und 1.398 Euro. Explorer 2000 v2: Mobile Stromversorgung für die Hälfte Mit 2.042 Wh Kapazität und 2.200 Watt Ausgangsleistung versorgt der Explorer 2000 v2 auch leistungsstärkere Geräte wie Kaffeemaschinen oder Kühlboxen gleichzeitig mobil mit Strom. Die kompakte Powerstation setzt auf langlebige LiFePO4-Akkus, umfassende Sicherheitsmerkmale und vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Aufladen lässt sich das Kraftpaket über die Steckdose, mit Jackerys tragbaren Solarpanels oder im Auto per 12-Volt-Kabel. Zum Black Friday kostet sie 749 statt 1.599 Euro. Im Bundle mit dem faltbaren 200-Watt-Solarpanel SolarSaga 200 ist sie mit 56 % Rabatt für 899 statt 2.049 Euro erhältlich. Explorer 3000 v2: Mehr Leistung auch als Notstromversorgung Wer größere Energiereserven benötigt, findet im Explorer 3000 v2 eine LiFePO4-Powerstation mit 3.072 Wh Kapazität und 3.600 Watt Ausgangsleistung. Als eine der kompaktesten und leisesten ihrer Klasse eignet sie sich bestens für eine autarke Stromversorgung beim Camping, auf Baustellen sowie als Notstromlösung zu Hause. Dank App-Anbindung und bidirektionaler Lademöglichkeit lassen sich auch hybride Stromtarife für eine planbare Ladung zu Niedrigtarifzeiten nutzen. Jackery reduziert den Preis von 2.499 auf 1.399 Euro. Zusammen mit einem SolarSaga 200 kostet der Solargenerator 1.569 statt 2.949 Euro - eine Ersparnis von 1.380 Euro. SolarVault 3 Pro Max: Smarter Heimspeicher mit bis zu 1.398 Euro Preisvorteil plus Geschenke Mit dem SolarVault 3 Pro Max lässt sich selbst erzeugter Solarstrom speichern und zeitversetzt im Haushalt nutzen. Das System mit 2,52 kWh Speicherkapazität ist auf bis zu 15,12 kWh erweiterbar, bietet 2.500 Watt bidirektionale AC-Leistung und ein KI-gestütztes Energiemanagement zur bestmöglichen Senkung der Stromkosten - in Verbindung mit hybriden Stromtarifen auch in sonnenarmen Zeiten. Das Aktionsbundle aus SolarVault 3 Pro Max , Zusatzbatterie BP2500 und vier bifazialen Solarmodulen mit insgesamt 2.000 Watt Peak-Leistung kostet nur 1.399 statt 2.797 Euro. Außerdem legt Jackery einen dreiphasigen Smart Meter (UVP 129 Euro) und den schicken Standfuß (UVP 129 Euro) kostenlos dazu. Der SolarVault 3 Pro Max ist auch einzeln für 799 statt 1.199 Euro inklusive kostenlosem Smart Meter 3P erhältlich. Alle Black-Friday-Angebote gelten vom 10. bis 30. November 2026 und sind im Jackery-Onlineshop erhältlich. Pressekontakt:

PR KONSTANT

Nadine Konstanty

www.konstant.de

Tel.: +49 211 73063360

Mail: nadine@konstant.de View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jackery-halbiert-zum-black-friday-die-preise-ausgewahlte-powerstations-und-solarspeicher-bundles-zum-niedrigsten-preis-des-jahres-plus-geschenke-302933461.html



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