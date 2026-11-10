EQS-News: Cepheid
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Der IVDR-konforme PCR-Test weist 13 häufige Erreger von Atemwegserkrankungen aus einer einzigen Probe nach.
SUNNYVALE, Kalifornien, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Cepheid, ein Unternehmen der Danaher-Gruppe, gab heute bekannt, dass ihm die CE-Kennzeichnung gemäß der Verordnung über In-vitro-Diagnostika (IVDR) für das Xpert Respiratory Panel verliehen wurde, einen Multiplex-PCR-Test, der zum Nachweis von 13 häufigen viralen und bakteriellen Erregern der Atemwege aus einer einzigen Nasen-Rachen-Abstrichprobe entwickelt wurde. Der Test soll in Verbindung mit anderen klinisch-pathologischen Faktoren zur Diagnose einer vermuteten infektiösen Atemwegsinfektion beitragen.
Atemwegsinfektionen stellen diagnostische Herausforderungen dar
Kinder, ältere Erwachsene und immungeschwächte Personen haben ein erhöhtes Risiko für Komplikationen durch Atemwegsinfektionen und müssen unter Umständen stationär behandelt werden.4 Zudem sind bestimmte Virusinfektionen und bakterielle Koinfektionen mit einem erhöhten Schweregrad der Erkrankung und ungünstigen Verläufen verbunden,4 was die Bedeutung der Unterscheidung der zugrunde liegenden Erreger für eine fundierte klinische Beurteilung unterstreicht.
Förderung der diagnostischen Exzellenz, Unterstützung des diagnostischen Managements
Das Atemwegsportfolio von Cepheid ermöglicht es Gesundheitseinrichtungen, diagnostische Exzellenz umzusetzen, indem es ihnen erlaubt, Strategien zum diagnostischen Management auf einem einzigen GeneXpert-System zu implementieren. Von gezielten Tests bis hin zu breit angelegten syndromischen Atemwegspanels können Ärzte den richtigen Test für den richtigen Patienten zum richtigen Zeitpunkt auswählen, was die Patientenstratifizierung, die Effizienz der Arbeitsabläufe und eine effektivere Nutzung der Ressourcen im Gesundheitswesen fördert.5
Auswirkungen von Multiplex-Molekulartests
"Da sich die Gesundheitssysteme in ganz Europa auf die bevorstehende Atemwegssaison vorbereiten, ist die Fähigkeit, den richtigen Test dem richtigen Patienten zuzuordnen, wichtiger denn je", sagte Christoph Martinaud, Senior Director, Medical Affairs EMEA bei Cepheid. "Das Xpert Respiratory Panel stärkt das Atemwegsportfolio von Cepheid weiter und ermöglicht es Klinikern, auf demselben GeneXpert-System zwischen gezielten Einzelpathogentests, Mid-Plex-Panels oder umfassenderen syndromischen Atemwegspanels zu wählen. Diese Zulassung spiegelt unser Engagement wider, Ideen kontinuierlich in die Praxis umzusetzen und so Gesundheitsdienstleistern und Patienten bedeutende diagnostische Innovationen zur Verfügung zu stellen."
Kompatibel mit GeneXpert Systemen
Das Xpert Respiratory Panel behält die Einfachheit bestehender Arbeitsabläufe bei, erfordert weniger als eine Minute aktive Arbeitszeit und liefert gleichzeitig Ergebnisse auf Abruf.
Der Test wird in den kommenden Wochen in Länder ausgeliefert, die die CE-Kennzeichnung akzeptieren.
Weitere Informationen zum Xpert Respiratory Panel und zum gesamten Angebot an molekulardiagnostischen Lösungen von Cepheid finden Sie unter www.cepheid.com.
CE-IVD. Medizinisches In-vitro-Diagnostikum.
Quellen
Informationen zu Cepheid
Informationen zu Danaher
Für Medienanfragen von Cepheid:
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10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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