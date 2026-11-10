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SOLUM eröffnet mit K-Beauty-Marke KISIDE ersten Flagship Store in Frankfurt



10.11.2026 / 09:05 CET/CEST

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Trendige K-Beauty-Marken treffen auf Retail-Technologie - für optimale Kundenführung am Point of Sale und effizienten Store-Betrieb FRANKFURT AM MAIN, Deutschland, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- KISIDE, die K-Beauty-Distributionsmarke von SOLUM Europe, hat im Frankfurter NordWestZentrum ihren ersten Flagship Store in Deutschland eröffnet. KISIDE kuratiert koreanische Beauty-Marken für den europäischen Markt und integriert Retail-Technologie in das Store-Konzept für ein besseres Einkaufserlebnis und einen effizienteren Store-Betrieb. Die Eröffnung in Frankfurt ist ein wichtiger Schritt, um das KISIDE-Modell in Europa weiterzuentwickeln. Unter dem Leitgedanken "A Whole New Breed of Retail Experience" führt das Store-Konzept Kundinnen und Kunden von der Orientierung nach Haut- und Beauty-Bedürfnissen über die Entdeckung koreanischer Beauty-Marken bis zum Produkterlebnis. So entsteht eine übersichtliche Auswahl, die Marken nicht nur nebeneinander präsentiert, sondern im Kontext persönlicher Beauty-Routinen erlebbar macht. K-Beauty entlang der Customer Journey SOLUM wählt über KISIDE trendige, hochwertige K-Beauty-Marken und -Produkte in Korea aus und verbindet sie mit Retail-Technologie, damit Kundinnen und Kunden neue Marken entdecken und passende Produkte für ihre persönlichen Beauty-Bedürfnisse finden. Shelf-Edge-Displays vermitteln Produktbesonderheiten und Markengeschichten direkt am Regal, während Electronic Shelf Labels (ESL) Produkt- und Preisinformationen klar anzeigen und deren zentrale Verwaltung erleichtern. Großformatige E-Paper-Displays bieten Raum für Kampagnen der Beauty-Marken, schaffen zusätzliche Kundenkontaktpunkte und können Retail-Media-Erlöse für den Store ermöglichen. Der Frankfurter Flagship Store ist der erste KISIDE Store, in dem dieses Zusammenspiel aus K-Beauty-Kuration und Retail-Technologie umgesetzt wird. Künftig soll dort zudem eine KI-gestützte Hautanalyse zum Einsatz kommen. Kundinnen und Kunden werden dann ihren Hautzustand an einem Tablet am Regal messen und Empfehlungen für passende koreanische Beauty-Marken erhalten können. Die LED des ESL am empfohlenen Produkt blinkt dabei und zeigt dessen Standort im Regal an. Das Konzept verknüpft Produktauswahl, Retail-Technologie und individuelle Kundenbedürfnisse zu einem integrierten Einkaufserlebnis für K-Beauty-Produkte. Eigentümer und Betreiber des Stores ist der Partner Evoluck GmbH; SOLUM Europe liefert die K-Beauty-Produkte und die Retail-Technologie. "Der wichtigste Grund für die Zusammenarbeit mit KISIDE war, dass wir trendige koreanische Beauty-Marken gemeinsam mit modernster Retail-Technologie schnell zu unseren Kundinnen und Kunden in Deutschland bringen können. Wir erwarten, dass die Produkte und Technologien von SOLUM die Produktsuche erleichtern und unseren Store-Betrieb effizienter machen", sagt Min Kyung Kim, CEO von Evoluck. Kuratierte K-Beauty-Vielfalt Bei der Auswahl achtet KISIDE auf den Fit zwischen Marke, Markt und Vertriebskanal: Marken mit gleichem Konzept werden nicht in derselben Kuration platziert, sodass jede Marke eine eigenständige Position erhält. Das Sortiment in Frankfurt zeigt die Bandbreite der K-Beauty, von dermatologisch fundierter Pflege über trendiges Make-up bis hin zu duftbetonter Personal Care. Im Bereich Skincare finden Kundinnen und Kunden unter anderem Dr.Ceuracle, das klinische Daten aus Hautarztpraxen in die Hautpflege überträgt und saubere Inhaltsstoffe mit klinischer Technologie verbindet, Standard Seoul mit einfachen Routinen und wirksamen Formulierungen, IUNIK mit reizarmer Pflege für empfindliche Haut sowie OOTD, das mit PDRN und Ceramiden die Hautbarriere stärkt und die Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Im Make-up sind die zu 100 Prozent vegane Color-Marke Dear Dahlia sowie Peach C, Teo&the und KEEPINTOUCH vertreten. Die Derma- und Premium-Linie umfasst Dermanique mit Ceramiden für die Hautbarriere, OLOA mit Phytoplankton, cepoLAB mit patentierter Biotechnologie und die Wellness-Skincare-Marke LET'S KARED. Für Haar und Körper umfasst das Sortiment die Haarpflege JULYME mit parfumähnlichen Düften, die von einer K-Pop-Hairstylistin entwickelte Marke Nejoo mit pflegenden Produkten zur Haarentwirrung, Parfum-Handcremes und Body Mists von Skybottle sowie die handliche 1-g-Sonnencreme von Ph.Hubby. Über KISIDE KISIDE ist SOLUMs Plattform für die Distribution und Retail-Präsentation ausgewählter K-Beauty-Marken. Sie verbindet marktspezifische Kuration, Markenpositionierung und digitale Technologien am Point of Sale. Unter dem Leitgedanken "Wonder with you" versteht KISIDE den Store als ein Umfeld, das sich mit Besuchern, Marken und Inhalten weiterentwickelt. Der Name KISIDE verbindet "K" für K-Beauty mit "Inside" und "Side": den Kern der K-Beauty zu verstehen und Partnern weltweit verlässlich zur Seite zu stehen. Weitere Informationen: www.kiside.com Über SOLUM SOLUM wurde 2015 als Spin-off von Samsung Electro-Mechanics gegründet und ist an der Korea Exchange notiert. Das Unternehmen entwickelt unter anderem Stromversorgungslösungen, Display-Technologien, elektronische Regaletiketten und weitere Lösungen für den digitalen Einzelhandel. SOLUM unterstützt Händler dabei, Prozesse zu digitalisieren und die Customer Experience im Store weiterzuentwickeln. Weitere Informationen: www.solum-group.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/solum-eroffnet-mit-k-beauty-marke-kiside-ersten-flagship-store-in-frankfurt-302934291.html



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