Berlin (ots) -Vivantes beklagt Gewalt-Zunahme an Kliniken; Danckert: "Allgemeine Verrohung der gesellschaftlichen Sitten"Der Geschäftsführer der Vivantes-Kliniken in Berlin, Johannes Danckert, hat am Dienstag im rbb24 Inforadio gesagt, dass die Gewalt gegen Ärzte und Pflegekräfte in den letzten Jahren "dramatisch" zugenommen hat.Nach seinen Angaben gab es im vergangenen Jahr durchschnittlich zehn Meldungen am Tag von Beschäftigten über Aggressionen gegen sie. Danckert sagte: "Dreiviertel der Angriffe beschränken sich nicht auf Worte, sondern waren tätlich." Er führte aus: "Pöbeleien sind verbale Angriffe, die unsere Beschäftigten in ihrer Arbeit, der Behandlung von Patientinnen und Patienten stören. Das kann auch in der Notaufnahme sein, dass man sich beschwert, teilweise auch mit Waffen, dass man in der Behandlungsreihe gerne vorgezogen werden will. Einmal pro Woche ist auch eine Waffe im Spiel, ein Messer oder eine Pistole."Es gebe inzwischen in allen Notaufnahmen von Vivantes rund um die Uhr Wachschutz.Nach der Ursache gefragt, sprach Danckert von einer "allgemeinen Verrohung der gesellschaftlichen Sitten." Vor 15 Jahren habe es nur vereinzelte Vorkommnisse in den Notaufnahmen gegeben. Heute gehöre das quasi zum alltäglichen Geschäft. Weitere Mutmaßungen müsse man gesellschaftlich erhärten. Vivantes könne das Problem nur erfassen und darauf aufmerksam machen.Interview in ganzer Länge: https://ots.de/qZ3inVPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6387333