Hamburg (ots) -Ayvens hat die dritte Ausgabe des "Fleet Sustainability Ranking by Industry" veröffentlicht. Die Studie wertet internationale Fuhrparkdaten von Ayvens in Europa zwischen 2023 bis 2025 aus und zeigt den Fortschritt beim Umstieg von Unternehmen auf emissionsärmere Pkw-Flotten. Die aktuellen Daten zeigen: Die Elektrifizierung nimmt branchenübergreifend Fahrt auf. Der Elektroanteil steigt, während die durchschnittlichen Emissionen weiter sinken.Die Bewertung des "Fleet Sustainability Ranking by Industry" basiert auf vier Kriterien: Diesel-Anteil, Elektro- und Hybridquote sowie durchschnittliche CO2-Emissionen bei den Neuzulassungen in Unternehmen. Unternehmensflotten spielen beim Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität eine zentrale Rolle, denn Kaufentscheidungen, die dort getroffen werden, haben einen direkten Einfluss darauf, wie schnell die CO2-Emissionen im Straßenverkehr gesenkt werden können.Zum zweiten Mal in Folge belegt der Finanz- und Dienstleistungssektor den ersten Platz im Nachhaltigkeitsranking der Unternehmensflotten. Die Branche verzeichnet nicht nur den höchsten Anteil an Elektrofahrzeugen (52 %), sondern auch die niedrigsten durchschnittlichen CO2-Emissionen (44 g/km). Das zeigt, wie stark sich die Emissionen von Flotten durch eine umfassende Elektrifizierung senken lassen. Auch der Diesel-Anteil gehört weiterhin zu den niedrigsten. Damit setzt die Branche Maßstäbe für ein nachhaltiges Flottenmanagement.Das Fleet Sustainability Ranking 2026:1. Finanz- und Dienstleistungssektor2. Automobilindustrie3. Energie und Chemie4. Technologie5. Fertigungsindustrie6. Gesundheitswesen7. Bauwesen8. Pharma9. KonsumgüterElektrofahrzeuge sind in den meisten Branchen auf dem VormarschIn allen untersuchten Branchen ist der Elektroanteil gestiegen. In den meisten Branchen machen Elektrofahrzeuge inzwischen den größten Anteil der neu zugelassenen Fahrzeuge aus. Mit einer Elektroquote von 52 % liegt der Finanz- und Dienstleistungssektor vorn, dicht gefolgt von Energie und Chemie mit 49 % sowie Bauwesen mit 47 %.Automobilindustrie macht einen der größten Sprünge nach vornDie Automobilbranche verbessert sich europaweit im diesjährigen Ranking von Platz fünf auf Platz zwei. Das starke Ergebnis spiegelt die deutlichen Fortschritte wider, die beim Abschied von herkömmlichen Antrieben und beim Umstieg auf emissionsärmere Fahrzeuge erzielt wurden. Zudem elektrifizieren auch Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette der Fahrzeugentwicklung - darunter Fahrzeughersteller und Unternehmen des Ersatzteil- und Servicegeschäfts, ausgenommen Autovermietungen - zunehmend ihre eigenen Flotten.Durchschnittliche Fuhrparkemissionen sinken weiterDie zunehmende Elektrifizierung wirkt sich messbar auf die CO2-Emissionen der Flotten aus. Zwischen 2023 und 2025 sind die durchschnittlichen Emissionen in allen untersuchten Branchen zurückgegangen. Den niedrigsten Wert erreicht der Finanz- und Dienstleistungssektor mit durchschnittlich 44 g/km. Dahinter folgen Technologie mit 53 g/km und Fertigungsindustrie mit 54 g/km. Auch Branchen mit traditionell höheren Emissionen wie Konsumgüter, Gesundheitswesen und Pharma konnten im Untersuchungszeitraum deutliche Verbesserungen erzielen.Fuhrparks setzen zunehmend auf vollelektrische statt auf HybridantriebeMit dem wachsenden Anteil von Elektrofahrzeugen verändert sich auch die Rolle von Hybridantrieben als Übergangslösung. In den meisten Branchen ist der Anteil der Plug-in-Hybride gesunken, da sich Unternehmen zunehmend für vollelektrische Fahrzeuge entscheiden. Auch der Anteil klassischer Hybridfahrzeuge ging in vielen Branchen zurück. Der Trend zeigt: Viele Unternehmen überspringen mittlerweile diesen Zwischenschritt und beschleunigen den Umstieg auf vollelektrische Mobilität.Diesel verliert weiter an BedeutungDer Diesel-Anteil ist in allen Branchen des Rankings gesunken. In sechs Branchen liegt er mittlerweile unter 15 %. Im Finanz- und Dienstleistungssektor, in der Energie- und Chemiebranche sowie in der Automobilindustrie ist dieser Anteil sogar auf einen einstelligen Wert gesunken.Anmerkungen für die Redaktion:- Das Fleet Sustainability Ranking bezieht die 30 europäischen Länder von Ayvens ein- Die Studie umfasst alle geleasten Pkw von Ayvens Kunden, die einen internationalen Fuhrpark betreiben- Weitere Informationen und Downloads: https://ots.de/aoZQg9Pressekontakt:Britta GiesenMarketing & Communications ManagerTelefon: 0211/58640-511E-Mail: britta.giesen@ayvens.comALD AutoLeasing D GmbHNedderfeld 9522529 HamburgInternet: www.ayvens.deOriginal-Content von: Ayvens - ALD AutoLeasing D GmbH -, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113613/6387330