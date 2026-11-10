SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Fernost haben ihre Vortagesgewinne am Dienstag ausgebaut. Deutlich nach oben ging es dabei an den technologielastigeren Börsen.

Die Märkte profitierten dabei von rückläufigen Ölpreisen einerseits und den starken Vorgaben des US-Halbleitersektors andererseits. US-Präsident Donald Trump hatte die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt. Die Seeblockade gegen den Iran werde zwar aufrechterhalten, allerdings seien keine neuen Angriffe geplant. Damit erhöhten sich nach Ansicht von Marktteilnehmern die Chancen auf eine diplomatische Lösung.

Zudem hatte der Philadelphia Semiconductor Index weiter zugelegt. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf über elf Prozent Zuwachs in den vergangenen beiden Handelstagen. Von dieser Entwicklung profitierte der südkoreanische Kospi mit einem Aufschlag von 4,4 Prozent.

Auch japanische Aktien waren gefragt. Der Nikkei 225 schloss 2,9 Prozent höher mit 60.459,58 Punkten. Nicht ganz so gut sah es bei Aktien der Softbank aus. KI-Sorgen und heftige Kursverluste bei Technologie-Aktien hatten den japanischen Tech-Investor spürbar belastet. Im zweiten Geschäftsquartal (per Ende September) stand für Softbank unter dem Strich ein Verlust von 1,12 Billionen Yen (rund 6,3 Mrd Euro) zu Buche. Damit rutschte Softbank zum ersten Mal seit fast zwei Jahren in die roten Zahlen und verfehlte die Erwartungen von Analysten deutlich.

Nicht ganz so stark waren die Gewinne an den chinesischen Börsen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten tendierte zuletzt kaum verändert, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,4 Prozent anzog. Chinas Außenhandel hatte die Schwelle von einer Billion US-Dollar Überschuss in diesem Jahr durchbrochen und damit seinen Rekordkurs fortgesetzt.

Exporte und Importe übertrafen jeweils erneut die Erwartungen von Analysten. Die Ausfuhren stiegen den Zolldaten zufolge im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 35,2 Prozent. Die Einfuhren erreichten im selben Vergleichszeitraum ein Plus von 41,6 Prozent. "Die lange Zeit schwächelnde Wirtschaft im Reich der Mitte nimmt wieder Schwung auf", merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an.

Auch der australische S&P ASX 200 verzeichnete Gewinne und zog zum Handelschluss um 1,1 Prozent auf 9.129 Punkte an./mf/stk

JP3436100006, JP9010C00002, 2455717, HK0000004322, CNM0000001Y0, XC0006013624