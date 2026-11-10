Bern (ots) -Gesundheitsförderung, Vorsorge und Zahngesundheit stehen bei den beiden neuen Zusatzversicherungen der Atupri Gesundheitsversicherung AG im Mittelpunkt. Ab November 2026 bietet Atupri Balance vielfältige Leistungen rund um die körperliche und mentale Gesundheit sowie zusätzliche Sicherheit im Alltag und auf Reisen. Die neue Zahnversicherung deckt Leistungen von der regelmässigen Dentalhygiene bis hin zu umfangreicheren Zahnbehandlungen ab. Mit den beiden Produkten schafft Atupri neue Möglichkeiten, die eigene Gesundheit zu fördern und sich für unterschiedliche Lebenssituationen abzusichern.Atupri Balance: ausgewogen abgesichert zum fairen PreisOb Bewegung, Vorsorge oder mentale Gesundheit: Balance (https://atupri.ch/de/versicherungen/zusatzversicherungen/balance) unterstützt Versicherte dabei, auf ihre Gesundheit zu achten. Die neue ambulante Zusatzversicherung ergänzt die Grundversicherung mit vielfältigen Leistungen. Dabei zeichnet sie sich durch ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis aus.Atupri beteiligt sich unter anderem an den Kosten für Sport- und Fitnessangebote, Vorsorgeuntersuchungen, Sehhilfen und Alternativmedizin. Auch die mentale Gesundheit kommt nicht zu kurz, beispielsweise mit Beiträgen an Psychotherapie. Durch Kooperationen mit spezialisierten Gesundheitsanbietern erhalten Versicherte zudem Zugang zu Angeboten wie medizinischen Check-ups mit digitaler Auswertung, Vorsorgetests für zu Hause und digitalen Schlafanalysen.Auch auf Reisen ist für zusätzliche Sicherheit gesorgt. Balance übernimmt die Kosten für Notfalltransporte sowie Such-, Rettungs- und Bergungsaktionen im In- und Ausland bis CHF 100'000 pro Kalenderjahr. Heilungskosten bei Spitalaufenthalten im Ausland werden im Rahmen der Versicherungsbedingungen zu 100 Prozent übernommen.Die wichtigsten Leistungen von Balance im Überblick:- Gesundheitsförderung: 75% bis CHF 300.- pro Jahr- Vorsorgeuntersuchungen und Check-ups: 60% bis CHF 500.- pro Jahr- Impfungen, die nicht durch die Grundversicherung gedeckt sind: 100%- Brillen und Kontaktlinsen: 60% bis CHF 250.- pro Jahr- Augenlasern: 60% bis CHF 800.-- Alternativmedizin: 50% bis CHF 1'000.- pro Jahr- Therapien und Eingriffe: 60% bis CHF 1'000.- pro Jahr- Notfalltransporte sowie Such-, Rettungs- und Bergungsaktionen: bis CHF 100'000.- pro JahrZahnversicherung: umfassender Schutz rund um die ZahngesundheitGesunde Zähne brauchen regelmässige Pflege. Doch auch bei guter Vorsorge können Behandlungen notwendig werden, die mit hohen Kosten verbunden sind. Die neue Zahnversicherung (https://atupri.ch/de/versicherungen/zusatzversicherungen/zahnversicherung) von Atupri deckt deshalb sowohl regelmässige Kontrollen und Dentalhygiene als auch umfangreichere Zahnbehandlungen ab.Das Prinzip ist einfach: Atupri übernimmt 60 Prozent der versicherten Kosten bis zu CHF 10'000 pro Jahr. Dazu zählen unter anderem Kariesbehandlungen, Zahnstellungskorrekturen sowie grössere Eingriffe wie Implantate und Brücken. Auch Zahnbehandlungen im Ausland sind im Versicherungsschutz enthalten.Für Familien bietet die Zahnversicherung zusätzliche Vorteile. Kinder können bis zum dritten Geburtstag ohne Gesundheitsdeklaration aufgenommen werden. Für kieferorthopädische Behandlungen gilt die Kostenbeteiligung ohne Altersbeschränkung. Wer ausschliesslich Leistungen für Zahnkontrollen und Dentalhygiene bezieht, profitiert zudem von einem jährlichen Bonus für Zahnpflegeprodukte.Die wichtigsten Leistungen der Zahnversicherung im Überblick:- Zahnkontrollen und Dentalhygiene- Allgemeine Zahnbehandlungen, einschliesslich Kariesbehandlungen- Zahnstellungskorrekturen- Zahnchirurgische Eingriffe sowie Implantate und Brücken- Zahnbehandlungen im Ausland- Kostenübernahme: 60 % bis CHF 10'000.- pro JahrÜber Atupri - seit 1910 den Menschen und ihrer Gesundheit verpflichtetDie Atupri Gesundheitsversicherung AG ist eine Schweizer Gesundheitsversicherung mit mehr als 210'000 Versicherten und Hauptsitz in Bern. Atupri bietet moderne und innovative Versicherungsmodelle in der Grund- und Zusatzversicherung an, die sich konsequent auf die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden ausrichten. Der Fokus liegt auf digitalen Gesundheitslösungen mit persönlichem Touch - und dem Ziel, den Zugang zur Gesundheitsversorgung für ihre Kundinnen und Kunden überraschend einfach zu gestalten. Unter dem Motto "Gesund ist, was dir guttut" fördert Atupri die Eigenverantwortung und unterstützt Menschen dabei, ihren eigenen gesunden Weg zu finden. Weitere Informationen unter atupri.ch.Pressekontakt:Atupri Gesundheitsversicherung AGUnternehmens- und MarketingkommunikationLaupenstrasse 183008 BernTelefon: 031 555 09 11E-Mail-Adresse: kommunikation@atupri.chOriginal-Content von: Atupri, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008642/100943492