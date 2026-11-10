Bern (ots) -Von Gustav Mahler bis zum clownesken Humor: Die Forschung der Musikwissenschaftlerin Anna Stoll Knecht verschiebt die Grenzen ihres Fachs. Für ihre Arbeit zeichnet der SNF sie mit dem Marie Heim-Vögtlin-Preis 2026 aus.Es war ein Zufallsfund, der Anna Stoll Knecht auf eine unerforschte Spur des Komponisten Gustav Mahler schickte. "Ich habe im Archiv der New York Public Library ein Blatt Papier mit Entwürfen seiner siebten Sinfonie gefunden", erzählt sie. "Es enthielt auch rätselhafte Anmerkungen und Zeichen, die mich fasziniert haben. Ich habe sie versucht zu entschlüsseln, um der Entstehung des Werkes auf die Schliche zu kommen."Diese Forschungsarbeit markierte den Beginn einer bemerkenswerten wissenschaftlichen Karriere, die der SNF nun mit dem Marie Heim-Vögtlin-Preis würdigt. Die Forscherin wurde aus 69 Kandidatinnen mit unterschiedlichsten Fachrichtungen ausgewählt. Sie weist einen aussergewöhnlichen beruflichen Werdegang vor und hat mit innovativen Herangehensweisen das Fachgebiet der Musikwissenschaft geprägt. Die Preisverleihung findet am 3. Dezember 2026 an der Universität Freiburg statt.Gustav Mahler: Komponist und DirigentAnna Stoll Knecht studierte in Genf Altgriechisch, Musikwissenschaft und Musiktheorie. Nach dem Studium zog es sie nach New York, wo ihre Doktorarbeit über Gustav Mahler entstand. Sie beschäftigte sich mit seinem Schaffensprozess und versuchte, diesen zu rekonstruieren. "Ich finde seine Musik wunderschön - sie ist gleichzeitig erhaben und speziell. Es war eine faszinierende Erfahrung, durch das Studium der Entwürfe in seine Musik einzutauchen."Anschliessend setzte sie ihre Forschung an der Universität Oxford fort. Stipendien des SNF (Postdoc.Mobility) und der British Academy ermöglichten ihr, eine Arbeit über Mahlers Arbeit als Dirigent zu schreiben und sich so mit dem Verhältnis zwischen Komposition und Interpretation zu beschäftigen.Das Geheimnis des musikalischen HumorsNachdem sie sich intensiv mit der Musik der Romantik beschäftigt hatte, galt ihr Interesse der Komik, insbesondere den Zusammenhängen zwischen musikalischem Humor und der Clownerie. Im Rahmen eines Ambizione-Beitrags untersuchte Anna Stoll Knecht an der Accademia Dimitri im Tessin, wie ein Clown ohne Worte, allein durch Musik und Geräusche eine komische Wirkung erzeugen kann."Dafür sind die richtigen Gesten im richtigen Moment nötig, begleitet vom richtigen Geräusch. Aber das erklärt noch nicht alles", erzählt sie. "Wie beim Schaffensprozess Mahlers versuchte ich, teilweise unerklärliche Phänomene nachzuvollziehen. Es gibt etwas im Humor, das sich unserem Verständnis entzieht, das an ein Wunder grenzt." Genau das ist es, was sie fasziniert und was sie in ihrer Arbeit immer wieder einzufangen versucht.Der Jahrmarkt - ein immaterielles KulturerbeIn ihrem aktuellen Forschungsprojekt widmet sie sich der Jahrmarktkultur um 1900. Finanziert mit einem SNSF Starting Grant erforscht sie diese besondere Welt, zu der Musik und Theater, aber auch Marktstände, wissenschaftliche Vorführungen, Kuriositätenkabinette und Seiltänzer gehörten, an der Universität Freiburg.Es ist eine Gelegenheit, lebendige Schweizer Traditionen zu dokumentieren, die von der Forschung oftmals vernachlässigt werden, obwohl einige davon zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO gehören. "Die Musik ist nur ein Aspekt dieses facettenreichen Themas. Ich schätze den interdisziplinären Charakter dieses Projekts sehr, denn so kann ich mit Kolleg:innen aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammenarbeiten."Indem sie die Musikwissenschaft in der Populärkultur verankert, erschliesst Anna Stoll Knecht neue Forschungsgebiete. Der bisherige Höhepunkt ihrer beruflichen Laufbahn war die Ernennung zur ordentlichen Professorin an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Sie wird die Stelle im Oktober 2027 antreten und gleichzeitig die Leitung des Wissenschaftszentrums Gustav Mahler übernehmen.Die Musik: eine FamilienangelegenheitDie Musik, die sie als "eine Art des Zusammenseins" beschreibt, ist in ihrer Familie ein lebendiger Teil des Alltags. Diese Einstellung haben sie und ihr Mann - ein Saxofonist - an ihre vier Kinder weitergegeben. "Ich wurde zu Beginn meines Doktorats Mutter. Obwohl ich in dieser Entscheidung meist Unterstützung fand, wurde mir doch auch gesagt, dass mein Profil weniger wettbewerbsfähig sein würde. Ich habe diese Warnungen ignoriert und bin froh darüber."Angesichts der ungewissen Aussichten einer Universitätskarriere hält sie es für umso wichtiger, dass Forscherinnen ihre Pläne zur Familiengründung nicht aufschieben. "Ich wollte Kinder haben und ich ermutige alle, die das auch möchten, auf sich selbst zu hören."--------------------------Auszeichnung für exzellente ForscherinnenDer Marie Heim-Vögtlin-Preis ehrt eine Wissenschaftlerin, die im Rahmen eines Postdoc.Mobility oder Ambizione Beitrags des SNF bemerkenswerte Resultate erzielen und ihre Karriere entscheidend vorantreiben konnte. Mit dem Preis wird die Rolle der Frauen in der Forschung hervorgehoben. Er soll ihre Sichtbarkeit in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der breiten Öffentlichkeit fördern sowie ihre Karriereentwicklung unterstützen.Marie Heim-Vögtlin, die Namensgeberin des Preises, wurde 1868 an der Universität Zürich als erste Schweizerin zum Studium an einer medizinischen Fakultät zugelassen. Nach dem Abschluss des Doktorstudiums eröffnete sie eine Praxis für Gynäkologie, die sie nach der Geburt ihrer zwei Kinder weiterführte. Sie zählt zu den Vorreiterinnen im Kampf für den Zugang der Frauen zur akademischen Bildung.---------------------------Der Text dieser Medienmitteilung, Downloadbilder und weitere Informationen stehen auf der Webseite (https://www.snf.ch/de/Y3BjDLi227khVqiU/news/zwischen-den-notenzeilen-lesen) des Schweizerischen Nationalfonds zur Verfügung.Pressekontakt:Anna Stoll KnechtUniversität FreiburgTel.: +41 77 528 46 40E-Mail: anna.stoll-knecht@unifr.chOriginal-Content von: Schweizerischer Nationalfonds / Fonds national suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002863/100943488