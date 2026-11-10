Gestern richteten wir unseren Blick auf amerikanische Unternehmen, deren Führungskräfte zuletzt durch bemerkenswerte Aktienkäufe aufgefallen waren. Heute setzen wir unsere Suche in Europa fort. Auch hier haben die Kursverluste der vergangenen Woche interessante Konstellationen geschaffen. Besonders aufschlussreich sind dabei Unternehmen, deren operative Entwicklung deutlich besser verläuft, als es die jüngsten Kursverluste vermuten lassen.Allerdings ist nicht jeder Insiderkauf automatisch ein Kaufsignal. Entscheidend ist, wer investiert, wie hoch der persönliche Kapitaleinsatz ausfällt und ob die wirtschaftlichen Perspektiven des Unternehmens überzeugen. Besonders aufmerksam werden wir, wenn Vorstände nach einer deutlichen Kurskorrektur größere Beträge ihres eigenen Vermögens einsetzen.
Zwei große europäische Aktiengesellschaften haben unser Interesse geweckt. Beide verfügen über langfristige Wachstumsperspektiven, wenngleich die jeweiligen Geschäftsmodelle und Risiken kaum unterschiedlicher sein könnten. Beide Tipps gibt es heute in der Termin-Börse daily (KLICK HIER).
Zwei große europäische Aktiengesellschaften haben unser Interesse geweckt. Beide verfügen über langfristige Wachstumsperspektiven, wenngleich die jeweiligen Geschäftsmodelle und Risiken kaum unterschiedlicher sein könnten. Beide Tipps gibt es heute in der Termin-Börse daily (KLICK HIER).
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