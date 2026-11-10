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Dow Jones News
10.11.2026 09:33 Uhr
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(1)

PTA-CMS: Serviceware SE: Aktienrückkauf: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

DJ PTA-CMS: Serviceware SE: Aktienrückkauf: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Serviceware SE: Aktienrückkauf: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Idstein (pta000/10.11.2026/09:00 UTC+1)

Erwerb eigener Aktien - 22. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 02.11.2026 bis einschließlich 06.11.2026 wurden insgesamt 10.000 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026 erworben.

Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 21. Mai 2026 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596 /2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 mitgeteilt.

Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 02.11.2026 bis einschließlich 06.11.2026 täglich am jeweiligen Handelsplatz zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt: 

Datum   Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Durchschnittskurs (Euro) Börse Volumen (Euro)* 
02.11.2026  1.900                   14,20          XETR 26.980,00 
03.11.2026  1.900                   14,25          XETR 27.080,00 
04.11.2026  2.000                   14,23          XETR 28.468,95 
05.11.2026  2.100                   14,18          XETR 29.782,70 
06.11.2026  2.100                   14,09          XETR 29.588,00 
Summe     10.000                                  141.899,65

*Ohne Erwerbsnebenkosten

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufes 2026 bis einschließlich 06.11.2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 152.100 Stück.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch die ICF BANK AG. Informationen über die einzelnen Transaktionen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: https://serviceware-se.com/de/unternehmen/investor-relations/aktienrueckkaufprogramm

Idstein, 10.11.2026

Serviceware SE

Serviceware-Kreisel 1

65510 Idstein

Deutschland

Telefon: +49 6434 9450 0

investor-relations@serviceware-se.com

https://serviceware-se.com

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Serviceware SE 
           Serviceware-Kreisel 1 
           65510 Idstein 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations edicto GmbH 
Tel.:         +49 69 90550552 
E-Mail:        serviceware@edicto.de 
Website:       www.serviceware-se.com/de 
ISIN(s):       DE000A2G8X31 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794297600213 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

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