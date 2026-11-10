Original-Research: DN Group AG - von GBC AG



10.11.2026 / 09:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu DN Group AG Unternehmen: DN Group AG ISIN: DE000A3DW408 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 6,85 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Operative Erfolge bei Portfoliogesellschaften erzielt; Anleihe mit Volumen von bis zu 125 Mio. € in der Emission, Rating: KAUFEN



Die DN Group AG hat ihr Geschäftsmodell seit 2024 konsequent auf den Bereich Impact Investing ausgerichtet. Im Mittelpunkt stehen Beteiligungen an Unternehmen aus Zukunftsbranchen wie KI, Mobilität, zirkulärer Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie, die neben wirtschaftlichem Wertsteigerungspotenzial einen positiven Beitrag für Umwelt oder Gesellschaft leisten sollen. Grundlage für die Auswahl neuer Investments ist ein im Mai 2025 verabschiedetes Investment Framework. Danach sollen mindestens 80 % des Investitionsvolumens auf Unternehmen mit messbarer positiver Wirkung entfallen. Potenzielle Beteiligungen werden anhand von Ausschlusskriterien, ihres Beitrags zu den UN-Nachhaltigkeitszielen sowie im Rahmen einer ESG-Impact-Due-Diligence geprüft. Gleichzeitig verfolgt die DN Group das Ziel, ihre Portfoliounternehmen bei ihrer operativen Entwicklung und beim Zugang zum Kapitalmarkt zu begleiten.



Innerhalb des Beteiligungsportfolios wurden in den vergangenen Monaten mehrere wichtige Entwicklungsschritte erreicht. Von besonderer Bedeutung ist die Ende 2025 eingegangene Beteiligung an der Algene Holding SE. Der Erwerb erfolgte über einen Aktientausch mit More Impact AG. Algene konzentriert sich auf die industrielle Produktion von Mikroalgen, aus denen unter anderem Proteine, Fettsäuren, Vitamine und Farbstoffe gewonnen werden können. Im Juli 2026 wurde nach erfolgreichem Up-Scaling die Serienproduktion hochreiner Mikroalgen aufgenommen und eine erste Menge von 4.500 Litern geerntet. Zudem erhielt Algene eine GMP-Zertifizierung, womit wichtige Voraussetzungen für die Belieferung der Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie geschaffen wurden. Ergänzend deuten vorläufige Ergebnisse einer gemeinsam mit der TU München durchgeführten Studie auf einen möglichen Einsatz von Spirulina-Mikroalgen als Futtermittelbestandteil in der Garnelenzucht hin. Finale Ergebnisse werden im November 2026 erwartet.



Fortschritte wurden auch bei weiteren Portfoliounternehmen erzielt. Bei SW Save The Water Holding AG, an der die DN Group seit Mai 2025 mit 9,5 % beteiligt ist, steht die Markteinführung der wasserlos einsetzbaren Seife "Soapeya" im Fokus. Das Produkt erhielt ein positives Dermatest-Prüfungsurteil und wurde im Sommer 2026 bei einem humanitären Einsatz in Syrien eingesetzt. Darüber hinaus hat sich die DN Group im März 2026 mit 20 % an der WINDWISE beteiligt. Das Unternehmen entwickelt grundlastoptimierte Windenergieanlagen auf Basis einer patentierten MaxCap-Technologie und plant bis 2030 den Bau von mehr als 100 Anlagen. Die DN Group begleitet WINDWISE zudem bei der geplanten Umwandlung in eine Aktiengesellschaft.



Die Entwicklung des ersten Halbjahres 2026 war vor allem durch die weitere Finanzierung und operative Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften geprägt. Seit Jahresbeginn stellte die DN Group direkten und indirekten Beteiligungsgesellschaften Darlehen von insgesamt 6,73 Mio. € zur Verfügung. Auf Ebene der DN Group gingen die Gesamterträge aufgrund niedrigerer Erträge aus Wertpapierveräußerungen auf 7,93 Mio. € zurück, nach 13,24 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Die sonstigen betrieblichen Erträge von 4,57 Mio. € beinhalteten dabei insbesondere 3,61 Mio. € aus dem Verkauf von Anteilen an der Global Health Care AG. Zusätzlich wurden noch nicht abgerechnete Beratungsleistungen von 2,80 Mio. € erbracht. Aufgrund höherer Anleiheverbindlichkeiten stiegen die Zinsaufwendungen auf 3,34 Mio. €, während das Nachsteuerergebnis mit 0,38 Mio. € unter dem Vorjahreswert von 3,49 Mio. € lag. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die HGB-Ergebnisse der DN Group die operative Entwicklung der nicht konsolidierten Beteiligungsunternehmen nur eingeschränkt widerspiegeln. Das Eigenkapital blieb mit 386,90 Mio. € auf einem hohen Niveau.



Zur Finanzierung des weiteren Portfolioausbaus befindet sich zudem die Unternehmensanleihe 2026/2033 mit einem Gesamtvolumen von bis zu 125 Mio. € in der Platzierung. Die Anleihe ist mit 10,0 % p. a. verzinst. Bei vollständiger Barplatzierung sollen 85 % des Nettoemissionserlöses in bestehende oder neue Beteiligungsunternehmen und 15 % in das Working Capital der DN Group fließen. Damit wird zusätzlicher finanzieller Spielraum für die weitere Entwicklung des Beteiligungsportfolios geschaffen.



Für die Bewertung der DN Group verwenden wir unverändert einen NAV-Ansatz. Auf Basis der zum 30.06.2026 ausgewiesenen Vermögenswerte und unter Berücksichtigung der gestiegenen Finanzverschuldung ermitteln wir einen Gesamt-NAV von 380,50 Mio. € (bisher: 383,63 Mio. €) bzw. 6,85 € je Aktie (bisher: 6,90 €). Gegenüber unserer letzten Researchstudie (siehe Studie vom 11.06.2026) hat sich der Gesamt-NAV aufgrund der höheren Finanzverschuldung leicht reduziert. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs von 5,40 € vergeben wir das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20261110_DN_Note



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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11). Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung



Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt.

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Fertigstellung: 09.11.2026 (16:15 Uhr)

Erste Weitergabe: 10.11.2026 (09:30 Uhr)



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