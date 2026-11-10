Uelzen (ots) -Aktuelle Haustier-Studie der Uelzener Versicherungen zeigt: 74 Prozent der Haustierbesitzer halten eine Tier-Krankenversicherung für wichtig.- 63 Prozent der Halter berichten von gestiegenen Ausgaben für Tierarztbesuche- Bedeutung der Tier-Krankenversicherung steigt im Vergleich zur Vorgängerstudie- Auch OP- und Zahnversicherungen sind für die Mehrheit der Tierhalter wichtigFür zwei von drei Haustierbesitzern sind die Kosten für den Tierarzt in den vergangenen zwei Jahren gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle "Haustier-Studie 2026" der Uelzener Versicherungen. Vor diesem Hintergrund halten mittlerweile drei von vier Hunde- und Katzenhaltern eine Tier-Krankenversicherung für wichtig. Für die Studie hat der Spezialversicherer für Tiere mehr als 1.000 Hunde- und Katzenhalter in Deutschland befragt."Wenn das eigene Tier krank wird, steht zunächst die bestmögliche Versorgung im Vordergrund. Die Rechnung kommt anschließend und kann leider auch sehr hoch ausfallen", sagt Dr. Felix Garlipp von den Uelzener Versicherungen. "Wie unsere aktuelle Befragung zeigt, spüren viele Halter mittlerweile das gestiegene Kostenniveau."So sagen 26 Prozent der Befragten, dass ihre Ausgaben für Tierarztbesuche in den vergangenen zwei Jahren stark gestiegen sind. Weitere 37 Prozent sprechen von eher gestiegenen Kosten. 35 Prozent sehen keine Veränderung und nur zwei Prozent geben an, weniger auszugeben. Hundehalter spüren den Anstieg deutlich stärker als Katzenhalter.Notwendige Behandlungen nicht vom eigenen Kontostand abhängig machenMit den Kosten wächst der Wunsch nach finanzieller Absicherung. 74 Prozent der Befragten stufen eine Krankenversicherung für ihr Tier als "sehr wichtig" (31 Prozent) oder "eher wichtig" (43 Prozent) ein. Im Jahr 2024 waren es 70 Prozent. Unter Hundehaltern liegt der aktuelle Wert bei 81 Prozent, unter Katzenhaltern bei 71 Prozent."Wer mit einem Tier lebt, will eine notwendige Behandlung nicht vom eigenen Kontostand abhängig machen", so Dr. Felix Garlipp, der bei der Uelzener den Bereich Produkt und Underwriting leitet. "Mit dem passenden Versicherungsschutz lassen sich hohe Tierarztkosten besser einplanen. Dann fällt es leichter, bei der Behandlung die Bedürfnisse des Tieres in den Mittelpunkt zu stellen."Auch OP- und Zahnversicherungen stehen bei Tierhaltern hoch im KursAuch einzelne Risiken lassen sich gezielt absichern. So halten 78 Prozent der Hundehalter und 67 Prozent der Katzenhalter eine OP-Versicherung für wichtig. Bei der Zahnversicherung liegen beide Gruppen mit 57 bzw. 53 Prozent näher beieinander."Alter und Lebensweise beeinflussen, welchen Risiken ein Tier im Alltag ausgesetzt ist", sagt Uelzener-Experte Felix Garlipp. "Halter sollten den Schutz wählen können, der zu ihnen und ihrem Tier passt."Das Pressematerial steht Ihnen in unserem Presseportal (https://uelzener-versicherungen-presse.keysquare-pr.com/) zum Download und zur redaktionellen Verwendung zur Verfügung.Die Uelzener VersicherungenDie Uelzener Versicherungen zählen zu den führenden Spezialversicherern für Tiere in Deutschland. Sie wurden 1873 gegründet und blicken nunmehr auf über 150 Jahre Tradition und Partnerschaft zurück. Als erstes deutsches Versicherungsunternehmen entwickelte die Uelzener schon 1984 die Tierkrankenversicherung. Seitdem vertrauen Halterinnen und Halter von Hunden, Katzen und Pferden sowie gewerbliche Kundinnen und Kunden wie Hundeschulen oder Pferdebetriebe auf deren Expertise. Das Unternehmen hat mit seinen rund 350 Mitarbeitenden den Stammsitz im niedersächsischen Uelzen. Darüber hinaus ist es u.a. mit Büros in Hamburg sowie mit den Tochtergesellschaften Uelzener Service GmbH in Wegberg und Cleo & You GmbH in Hamburg vertreten.Pressekontakt:Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G.Presse und Öffentlichkeitsarbeit: Saskia HollatzVeerßer Straße 65/67 | 29525 UelzenTelefon: 0581 8070-3876 | E-Mail: S.Hollatz@uelzener.deWeitere Informationen unter www.uelzener.de.Original-Content von: Uelzener Versicherungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174913/6387364